Mister Felicità/ Da oggi al cinema il film diretto da Alessandro Siani con Diego Abatantuono, ecco il trailer ufficiale (1 gennaio 2017)

MISTER FELICITA’, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (1 GENNAIO 2017): IL TRAILER UFFICIALE - Alessandro Siani torna al cinema oggi, domenica 1 gennaio 2017, nei panni di Mister Felicità e, dopo il successo de Il Principe abusivo e Si accettano miracoli, è pronto a conquistare ancora una volta tutto il pubblico italiano. Il film esce oggi nelle sale e racconta la storia di un ragazzo che quasi per caso si ritrova a svolgere la professione di mental coach per supportare una celebre paziente del suo datore di lavoro. Questa storia lo trascinerà in un mondo nuovo, diverso da quello in cui è abituato a vivere, alle prese con abitudini differenti, equivoci e piccolo sospetti. Martino dovrà quindi dimostrare di essere all'altezza del mondo che l'ha accolto, anche se dovrà scontrarsi con una serie di piccole difficoltà legate al vivere quotidiano che metteranno a disagio le sue nuove conoscenze. Il trailer ufficiale è stato rilasciato qualche giorno fa e mostra una piccola parte di ciò che sarà possibile vedere da oggi nelle sale. Se volete visualizzarlo direttamente su youtube potete cliccare qui.

MISTER FELICITA’, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (1 gennaio 2017) - Mister Felicità è un film diretto ed interpretato da Alessandro Siani, con Diego Abatantuono e Carla Signoris. Il film uscirà in tutte le sale italiane oggi, 1 gennaio 2017. Martino (Alessandro Siani), giovane napoletano sfaticato e perdigiorno, vive con la sorella Caterina in Svizzera. A causa di un incidente quest'ultima non può più lavorare e ha bisogno di cure molto costose, per cui ora tocca al fratello rimboccarsi le maniche. Così Martino prende il suo posto come uomo delle pulizie a casa del dottor Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono), un mental coach il cui compito è motivare e spingere all'azione i propri clienti. Un giorno in cui il dottor Gioia è assente, però, Martino si finge suo assistente e prende in cura una paziente. Si tratta di una nota pattinatrice professionista, Adriana Croft (Elena Cucci), che deve recuperare la fiducia in se stessa dopo una brutta caduta. I campionati europei di pattinaggio però sono sempre più vicini, e Martino deve rimettere psicologicamente in sesto Adriana al più presto per permetterle di partecipare alle gare.

