MULAN/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Barry Cook e Tony Bancroft (oggi, 1 gennaio 2017)

MULAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Mulan, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 19.00. Una pellicola d'animazione che è stata realizzata nel 1998 dalla Walt Disney Pictures, si tratta del suo 36esimo lungometraggio classico. La fonte d'ispirazione del film è una antica fiaba cinese. Venendo a parlare della regia che ha preso parte a questa produzione, essa è stata firmata da Barry Cook e da Tony Bancroft, i due hanno dato vita ad alcune opere molto popolari come, ad esempio, "Aladdin", "Il re leone" e "I vestiti nuovi dell'imperatore". Venendo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, la protagonista del film è stata doppiata da Ming-Na Wen, bellissima interprete cinese classe 1963 che ha recitato in popolari pellicole come, ad esempio, "Il circolo della fortuna e della felicità", "Street Fighter - Sfida finale" e "Che la fine abbia inizio". Non possiamo non citare la presenza del grande Eddie Murphy, principe della commedia statunitense degli anni Ottanta, tra i suoi film più significativi ricordiamo, "Una poltrona per due", "Il principe cerca moglie" e "Il professore matto". Ricordiamo, infine, che durante la messa in onda del film sarà possibile apprezzare la presenza del celebre Pat Morita, l'indimenticabile maestro Kesuke Miyagi dei film dedicati a "Karate Kid". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MULAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Gli Unni, guidati dallo spietato Shan Yu (Miguel Ferrer), invadono la Cina, l'imperatore cinese ordina la mobilitazione generale e comanda che almeno un uomo per famiglia entri nell'esercito cinese. Quando Fa Mulan (Ming-Na Wen) viene a sapere che il suo anziano padre Fa Zhou (Soon-Tek Oh), unico maschio della loro famiglia e veterano dell'esercito, è in procinto di andare in guerra, diventa ansiosa e apprensiva. La ragazza decide che è un'ingiustizia troppo grande, suo padre non ha nessuna possibilità di sopravvivere sul campo da battaglia. La nostra protagonista decide di reagire e prende la vecchia armatura dell'uomo: finge di essere un maschio e si arruola al posto del suo genitore. Quando i suoi parenti scoprono che la fanciulla si è unita all'esercito, si spaventano oltremodo, la vecchia nonna Fa (June Foray) prega gli antenati della famiglia perché la sua nipotina possa tornare a casa sana e salva. I numi tutelari, allora, incaricano il "Grande Dragone di Pietra" di proteggere Mulan: non sanno che l'appello, invece, è stato raccolto da Mushu (Eddie Murphy), un piccolo drago senza troppi poteri che da sempre viene maltrattato dai suoi colleghi. Il draghetto decide che questa è la sua occasione di riscatto e segue la coraggiosa Mulan sul campo di battaglia. In sede di addestramento, la nostra protagonista si rende conto di essere incapace di combattere come un maschio, teme che molto presto il suo travestimento verrà scoperto dai suoi commilitoni. L'aiuto di Mushu, in questo caso, non si rivela decisivo dato che lo spiritello non conosce affatto le moderne tecniche di lotta. Poco alla volta, però, sotto la guida del comandante Li Shang (BD Wong), la fanciulla inizia a migliorare, è veloce, pronta di riflessi ed intelligente. In breve tempo diventa una delle reclute più promettenti e abili della truppa. Assieme ai compagni parte per il fronte, sempre nella speranza che nessuno si accorga che sotto alla sua armatura si nasconde una fanciulla. Presto la durezza della guerra si paleserà davanti ai suoi occhi: l'avanguardia dell'esercito cinese è stata spazzata via dagli unni, in modo crudele e brutale. Shang ha delle motivazioni personali per provare sgomento: gli uomini sterminati erano i soldati comandati da suo padre, grande generale. Il giovane militare deve, però, ingoiare le lacrime ed ordinare alla sua milizia di riprendere il cammino, devono affrettarsi verso la città imperiale per proteggere il loro sovrano dall'avanzata di questo pericoloso nemico.

