NEVERWAS-LA FAVOLA CHE NON C'E'/ Su Rai Movie il film con Aaron Eckhart e Ian McKellen, alla regia Joshua Michael Stern (oggi, 1 gennaio 2017)

NEVERWAS - LA FAVOLA CHE NON C'E', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Neverwas - La favola che non c'è, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una straordinaria commedia di genere avventura, una pellicola figlia di una coproduzione internazionale tra Stati Uniti e Canada risalente all’anno 2005 con durata pari a 1 ora e 48 minuti con la regia di Joshua Michael Stern che ha sviluppato il soggetto e la relativa sceneggiatura. Nel cast figurano diversi artisti noti come Aaron Eckhart che molti ricorderanno per le sue interpretazioni nei film Il cavaliere oscuro, Ti presento Bill e Erin Brockovich – Forte come la verità, Ian McKellen star di tante pellicole di successo come la saga de Il Signore degli Anelli, la saga degli X-Men, Jack & Sarah e il Codice Da Vinci. Inoltre nel cast sono presenti Nick Nolte, Brittany Murphy, Jessica Lange, William Hurt, Vera Farmiga e Alan Cumming. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEVERWAS - LA FAVOLA CHE NON C'E', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta di un uomo di nome Zach Riley (Aaron Eckhart) di professione psichiatra il quale lavora presso una prestigiosa università. Tuttavia però l’uomo non è più convinto della scelta fatta anni dietro e quindi cioè di lasciare il proprio amato paese natale per quell’importante impiego. Preso quindi da questi contrastanti sentimenti Zach decide di lasciare per sempre l’università per ritornare nella sua città natale e nello specifico di trovare lavoro all’interno dell’istituto per le malattie mentali dove in passato era stato suo padre. Si tratta dell’istituto Millwood che era gestito dal dr Peter Reed (William Hurt). Zach aveva deciso di lavorare proprio in quella struttura psichiatrica perché voleva in un certo senso chiudere i conti con il proprio passato. Infatti suo padre, T.L. Pierson (Nick Nolte), noto per essere un bravo scrittore e romanziere di storie per i più piccoli aveva proprio trovato la sua dimora negli anni della sua malattia mentale. Zach sembra ambientarsi molto bene in quella nuova dimensione di lavoro anche perché con mente ritorna sempre indietro agli anni in cui c’era suo padre. Qui fa la conoscenza di numerose persone, tutti i pazienti dell’istituto che si affezionano a lui. Tra questi Zach si imbatte anche in un uomo di nome Gabriel Finch (Ian McKellen) il quale in qualche modo sembra essere coinvolto con tutta la serie di racconti e storie di fantasia che suo padre aveva scritto anni addietro. Questo incontro segnerà per sempre la vita di Zach il quale giorno dopo giorno frequentando Gabriel inizia a comprendere tutto ciò che vi era nascosto all’interno di quelle storie che in una prima analisi sembrano di pura fantasia. Eppure Zach comprende che quei racconti nascondono tutta una serie di segreti custoditi gelosamente da suo padre e che in parte rivelano anche tutto il suo passato.

