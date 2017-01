OROSCOPO 2017/ Acquario, Paolo Fox: inizio d'anno positivo per il segno di...Robbie Williams? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELL'ACQUARIO: INIZIO D'ANNO POSITIVO PER IL SEGNO DI ROBBIE WILLIAMS? (OGGI, 1 GENNAIO) - Dall'Oroscopo 2017 di Paolo Fox, protagonista dell'apposita finestra durante I Fatti Vostri, arriva tanta positività per gli Acquario, il segno zodiacale di Robbie Williams. Il cantante, a detta dell'astrologo di Rai Due, può ben sperare quanto meno per il primo giorno del 2017, se è vero che per oggi l'oroscopo 2017 di Paolo Fox assegna 4 stelle alle voci Amore, Lavoro e Fortuna. Per questa domenica 1 gennaio 2017, l'esperto dell'oroscopo sottolinea l'importanza della Luna nel segno dell'Acquario che "può regalare ancora più forza". Vi state chiedendo se Robbie Williams legge davvero l'orosocopo di Paolo Fox? Questo non lo sappiamo: quel che è certo è che in base alle previsioni dell'astrologo per i nati sotto il segno dell'Acquario del 2016 farebbe bene a...

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELL'ACQUARIO: COSA AVEVA PREVISTO PER ROBBIE WILLIAMS? (OGGI, 1 GENNAIO) - L'Oroscopo è in grado di scoprire in che modo la propria vita può cambiare? Si tratta di una domanda banale per tutti coloro che credono nell'astrologia e nelle previsioni di Paolo Fox, ma in occasione dell'arrivo del nuovo anno abbiamo deciso di fare le nostre "indagini" e quindi di verificare se, ad esempio, l'astrologo ci ha visto giusto per i nati sotto il segno dell'Acquario. Ci siamo aiutati in questa analisi prendendo come riferimento Robbie Williams: dall'analisi dell'annata trascorsa dal cantante bello e talentuoso vogliamo, quindi, appurare se Paolo Fox ci ha visto giusto.

Focalizziamoci sulla carriera di Robbie Williams e quindi sulle previsioni fatte nel 2016 dall'oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda gli sviluppi professionali: «Marzo e ottobre sono i mesi migliori per definire alcune situazioni di lavoro rimaste in sospeso» dichiarava l'astrologo. E in effetti in questa fase la star britannica ha lavorato all'uscita del suo nuovo album, "The Heavy Entertainment Show", lanciato poi il 4 novembre. Una svolta per Robbie Williams: è il primo disco con l'etichetta Columbia Records/Sony Music dopo gli otto della EMI e due per Universal.

Paolo Fox ha definito il 2016 per i nati sotto il segno dell'Acquario come un anno senza grosse remore, annunciando un autunno ricco di energia. Secondo punto a favore per l'astrologo, perché senza dubbio è stato per Robbie Williams un anno nel quale non ha indugiato, anzi ha dovuto trovare la forza per combattere i suoi demoni. Ha vissuto un'estate burrascosa il cantante britannico, che ha confessato al settimanale televisivo Radio Times di non riuscire a entrare in sintonia con nessuno, se non con sua moglie Ayda Field. «Non riuscivo a parlare neppure con le persone che erano con me ogni giorno. Ero completamente isolato nella mia testa» ha confessato Robbie, che poi ha risolto il problema ricorrendo ad un nuovo antidepressivo.

Il matrimonio con Ayda Field lo ha aiutato tra l'altro nella sua rinascita. «Seconda parte dell’anno più fortunato: convivenze e legami favoriti» anticipava Paolo Fox per gli Acquario. Il legame con la moglie, attrice televisiva statunitense, è ben più che solido e non solo perché sono sposati dal 2010 e hanno due figli. Tra loro c'è una fortissima complicità grazie alla quale Robbie Williams ha potuto superare i suoi problemi con l'alcol e le droghe. Insomma, complimenti a Paolo Fox e al suo oroscopo, che incassa un bel tris!

