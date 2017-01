Oroscopo 2017 / Ariete, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Maria Sharapova (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELL'ARIETE: COME SI APRIRÀ L'ANNO NUOVO PER MARIA SHARAPOVA (OGGI, 1 GENNAIO) - "Un anno molto importante che vi invita ad agire immediatamente. Non bisogna indugiare assolutamente. La prima parte dell'anno è migliore della seconda. Tra gennaio e marzo potrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni nella carriera e nel lavoro. A Primavera avrete le prime buone risposte tra il 21 e il 31 marzo. Indicazioni a ribasso da luglio". Così Paolo Fox l'anno scorso a Mezzogiorno in Famiglia aveva descritto quello che sarebbe stato il 2016 dell'Ariete, segno della bellissima tennista russa Maria Sharapova nata il 19 aprile del 1987. Le previsioni del noto astrologo non hanno coinciso con la realtà per l'atleta che ha iniziato la stagione con la cocente eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open contro la numero uno al mondo Serena Williams. Un ko importante perchè arrivato in una partita dove la russa non è stata praticamente mai in gara. Peggio ancora è andata a marzo quando si prevedevano buone risposte. La donna infatti in una conferenza stampa dedicata ha sottolineato di essere risultata positiva a un testa antidoping effettuato proprio agli Australian Open. La squalifica poi è arrivata alcuni mesi dopo che porteranno a uno stop fino al gennaio del 2018. Lo sconto poi arriva a ottobre quando si scopre che la Sharapova potrà tornare sul rettangolo verde ad aprile. L'ultimo incontro è stato amichevole a Porto Rico contro Monica Puig con la quale ha perso 2-1.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELL'ARIETE: COME SI APRIRÀ L'ANNO NUOVO PER FABRIZIO CORONA? (OGGI, 1 GENNAIO) - Intervenendo alla trasmissione di Rai Due I Fatti Vostri, l'astrologo Paolo Fox ha fatto le previsioni dell'oroscopo 2017 per l'Ariete, che fra le altre cose è anche il segno zodiacale di Fabrizio Corona. Rispetto al primo giorno dell'anno nuovo, l'1 gennaio 2017, il consiglio proveniente dalle stelle a detta di Fox è di "non insistere se ci sono disturbi d'amore, se ci sono persone che non vi danno retta e così avrete un weekend positivo". Sono 4 le stelle assegnate da Paolo Fox sia per quanto riguarda il lavoro, che per amore e fortuna. Rispetto alla condizione del re dei paparazzi bisogna sottolineare come lavoro e amore non manchino mai di riservargli soddisfazioni; rispetto alla fortuna negli ultimi mesi, con il recente arresto, sembra aver abbandonato Corona. Paolo Fox azzeccherrà l'oroscopo di questo inizio di 2017? Dando un'occhiata a quelle del 2016 per il segno dell'Ariete, e in particolare di Fabrizio Corona, verrebbe da credergli.

OROSCOPO 2017 ARIETE, PAOLO FOX: L'ASTROLOGO CI AVEVA VISTO GIUSTO SULL'EX RE DEI PAPARAZZI? (OGGI, 1 GENNAIO) - Quello che Fabrizio Corona ha mandato in archivio è un anno particolarmente difficile. Col senno di poi è sempre facile parlare, ma l'ex paparazzo aveva ricevuto qualche segnale dall'Oroscopo di Paolo Fox. Le previsioni dell'astrologo si sono rivelate giuste, dunque, per quanto riguarda l'Ariete e quindi l'ex fotografo dei vip? Pare proprio di sì e siamo pronti a mostrarvi i riscontri dell'Oroscopo di Fox per l'anno appena trascorso. Del resto è lo stesso Paolo Fox ad invitare i suoi fan e tutti gli appassionati di astrologia a verificare sempre le sue previsioni. Noi, dunque, ci siamo attenuti al suo consiglio e abbiamo così analizzato l'annata dei nati sotto il segno dell'Ariete, focalizzandoci in particolare su quella di Fabrizio Corona.

«Le vostre idee si svilupperanno subito» dichiarava Paolo Fox nel suo Oroscopo per Capodanno, che consiglia poi di darsi da fare in particolare nel mese di marzo. E in effetti la prima parte dell'anno si è rivelata particolarmente proficua dal punto di vista professionale per Fabrizio Corona: l'ex fotografo dei vip raccoglie richieste su richieste, inviti su inviti per partecipare agli eventi di molteplici locali italiani. Proprio queste ospitate, però, gli si ritorcono contro, perché non ne dichiara i proventi: rappresentano, quindi, il punto di partenza dei suoi nuovi guai giudiziari, di cui si è occupata anche l'edizione scorsa de Le Iene.

«Attenzione ad ottobre per i problemi di tipo economico» diceva Paolo Fox nel suo Oroscopo e, in effetti, i problemi cominciano con il sequestro della somma di un milione e 700mila euro trovata nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi. Le indagini portano a nuovi sviluppi e all'arresto: finisce, infatti, ad ottobre in carcere con l'accusa di intestazione fittizia di beni. Siamo certi che ottobre non sia stato un mese così difficile per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete e, infatti, il nostro auspicio è che gli eventuali problemi che possano aver avuto non siano di natura giudiziaria. Sta di fatto - e questo non possiamo ignorarlo - che Paolo Fox ci ha visto giusto.

E lo stesso ha fatto riguardo la vita sentimentale dell'ex paparazzo l'Oroscopo di Paolo Fox per Capodanno recitava: «Dubbi nella seconda parte dell’anno sulla gestione della vita di coppia». E come potrebbe essere altrimenti, considerando che Fabrizio Corona è finito dietro le sbarre. Ma la fidanzata Silvia Provvedi a più riprese ha fatto sapere di volerlo aspettare e di avere fiducia nel ritorno alla libertà della sua dolce metà. Antenne dritte, dunque, in vista delle previsioni di Paolo Fox per quanto riguarda l'Oroscopo 2017.

© Riproduzione Riservata.