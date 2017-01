Oroscopo 2017 / Bilancia, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Ivan Zaytsev (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA BILANCIA: MITICO ANNO PER IVAN ZAYTSEV (OGGI, GENNAIO) - L'oroscopo di Paolo Fox all'inizio del 2016 prevedeva che il segno della Bilancia sarebbe stato uno dei più protetti dagli astri, soprattutto a partire dal mese di luglio. La previsione è stata confermata per quanto riguarda il pallavolista Ivan Zaytsev, atleta simbolo della Nazionale italiana che ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 al termine di un torneo esaltante, soprattutto con la memorabile vittoria in rimonta nella semifinale contro gli Stati Uniti, anche se poi la finale persa contro i padroni di casa del Brasile ha reso ancora una volta tabù l'oro olimpico per la pallavolo italiana. In ogni caso, Zaytsev è diventato un idolo anche fuori dal mondo degli appassionati del volley, soprattutto grazie alle sue straordinarie battute che sono state decisive per la vittoria nella semifinale: senza dubbio è lui il simbolo del nostro volley, come dimostra anche il successo di pubblico in tutte le partite della Sir Safety Perugia, squadra con la quale Zaytsev proprio dal campionato in corso è tornato a giocare in Italia dopo due esperienze all'estero.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA BILANCIA: ANNO FAVOREVOLE PER FEDEZ? (OGGI, GENNAIO) - Grandi notizie dalle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox rivelate a I Fatti Vostri per i nati sotto il segno della Bilancia e dunque anche per Fedez. Il rapper, già a partire dal primo gennaio 2016, secondo Paolo Fox può contare su un oroscopo che fa segnare sulle voci "Amore" e "Lavoro" 5 stelle e per il capitolo "Fortuna" 4. Il consiglio dell'oroscopo 2017 da parte di Paolo Fox per Fedez e per tutti i Bilancia per il primo gennaio è quello di "fare tanti buoni propositi e sfruttare questo transito di Giove, che complice al buon transito di Saturno diventa una sorta di ancora di salvezza per quelli che hanno avuto problemi o stanno cambiando. Il vostro è uno dei segni che avranno più mesi a favore nel corso del 2017". Se siete della Bilancia e volete sapere se fidarvi o meno non vi resta che continuare a leggere: qui sotto il riepilogo, verificato, delle previsioni oroscopo di Paolo Fox sulla Bilancia del 2016 e quindi su Fedez

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA BILANCIA: HA AZZECCATO LE PREVISIONI PER IL RAPPER? (OGGI, 1 GENNAIO)- Uno dei momenti più divertenti per i fan di Paolo Fox è quello della verifica delle sue previsioni. L'astrologo continua a vederci giusto con il suo Oroscopo? Abbiamo deciso di seguire il suo consiglio e quindi di scoprire se, ad esempio, le sue previsioni per quanto riguarda i nati sotto il segno della Bilancia si sono rivelate esatte. Per rendere la verifica ancor più interessante abbiamo deciso di prendere come "campione da esaminare" Fedez. Paolo Fox ci ha visto giusto in particolare per il rapper?

Partiamo dalle previsioni dell'astrologo, che nel suo oroscopo per il 2016 aveva annunciato un grande cambiamento: nuovi progetti e idee, grandi occasioni all'orizzonte, a patto di lavorarci su nei primi mesi dell'anno per raccogliere poi i frutti in estate e autunno. Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox hanno trovato riscontro nell'annata vissuta da Fedez? Federico Leonardo Lucia è nato a Milano il 15 ottobre 1989. Il 6 maggio ha lanciato con il rapper J-Ax il singolo "Vorrei ma non posto", diventato il tormentone dell'estate. Il video, invece, è tra quelli italiani più visti di sempre. Possiamo, dunque, confermare che le previsioni di Paolo Fox si sono rivelate azzeccate.

Straordinario è stato, infatti, il successo nel 2016 per Fedez, che ha annunciato poi di lavorare con J-Az alla realizzazione di un album. Progetti e successi, idee e nuovi traguardi. È stata un'annata importante dal punto di vista professionale per Fedez, lo testimonia la conferma ottenuta nella giuria di X Factor. Nessuno dei talenti che ha guidato ha vinto l'ultima edizione del programma di Sky Uno, ma le sue giovani cantanti si sono distinte nel corso dello show. In particolare, è arrivato in finale con Roshelle e Gaia. Quest'ultima è stata sconfitta nell'atto finale dai Soul System.

Paolo Fox nel suo oroscopo ha ipotizzato anche una svolta dal punto di vista sentimentale: per i nati sotto il segno della Bilancia anche «una grande passione». Anche in questo caso l'astrologo ci ha visto giusto: Fedez, infatti, ha cominciato una relazione con la nota fashion blogger Chiara Ferragni. I due sono stati paparazzati spesso e di conseguenza sono stati per molte settimane al centro del gossip. Quella che all'inizio poteva sembrare solo un'operazione di marketing architettata per attirare fan è diventata, invece, una storia d'amore: la relazione, infatti, sta procedendo a gonfie vele e i due sembrano molto affiatati. Le prime voci di un flirt ad ottobre, poi l'uscita allo scoperto. Ben fatto Paolo Fox!

