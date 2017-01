OROSCOPO 2017/ Cancro, Paolo Fox: previsioni confermate per il segno di...Michael Phelps (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI CANCRO: COM'E' ANDATA A MICHAEL PHELPS? (OGGI, 1 GENNAIO) - Come è andato l’anno per un grande sportivo del segno del Cancro, cioè Michael Phelps? Paolo Fox nel suo oroscopo dodici mesi fa aveva annunciato per questo segno zodiacale buone riconferme lavorative durante l’estate, che sicuramente Phelps ha avuto. Anzi, la definizione è persino riduttiva per la pagina di storia scritta dal nuotatore americano alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016; ricordiamo che Phelps si era ritirato dall’agonismo già dopo Londra 2012 e la sua decisione di tornare era stata accolta con giudizi contrastanti, perché c’era il rischio di dare un finale non degno ad una carriera leggendaria. Ebbene, i timori sono stati spazzati via in modo clamoroso con cinque ori (200 farfalla, 200 misti, 4x100 stile libero, 4x200 stile libero, 4x100 misti) e un argento (100 farfalla) che hanno portato Phelps a un totale di 23 ori, 3 argenti e 2 bronzi in carriera alle Olimpiadi, un bottino che supera quello di molte nazioni nell’intera storia dei Giochi. Non ci sono dubbi, in estate per Phelps le soddisfazioni lavorative non sono di certo mancate…

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI CANCRO:BUONE NOTIZIE PER BEPPE GRILLO? (OGGI, 1 GENNAIO) -Durante la trasmissione di Rai Due I Fatti Vostri, Paolo Fox ha fatto le sue previsioni per l'Oroscopo 2017 di domenica 1 gennaio per i nati sotto il segno del Cancro, tra i quali rientra anche Beppe Grillo. L'astrologo ha sottolineato come la fine del 2016 si sia caratterizzata per un nervosismo eccessivo per i nati Cancro e in relazione a Beppe Grillo il primo pensiero non può non andare alla questione Virginia Raggi, il sindaco di Roma alle prese con diversi grattacapi nella Capitale. Cosa bisogna attendersi per il primo giorno del 2017: 4 stelle per amore e lavoro e 5 per la fortuna a detta dell'astrologo e del suo oroscopo. Se il buongiorno si vede dal mattino, dunque, l'inizio del 2017 sarà migliore rispetto alla fine del 2016. Beppe Grillo si lascerà condizionare dalle previsioni oroscopo 2017 di Paolo Fox? Se dovesse prendere come esempio quelle del 2016 ecco cosa ne verrebbe fuori...

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI CANCRO: COSA HA PREVISTO PER BEPPE GRILLO? - L'oroscopo di Paolo Fox ogni inizio anno è una certezza e, ovviamente, anche il segno zodiacale del Cancro ha avuto le sue previsioni. Un noto esponente politico - prima comico - appartiene a questo segno d'acqua ed è Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto l'oroscopo di Paolo Fox: per quanto riguarda l'amore dispute o tensioni sarebbero state più probabili nei mesi di gennaio o febbraio. L'estate sarebbe stato un periodo in cui il Cancro, se sopraffatto dalla sua voglia di libertà, avrebbe messo in discussione le sue relazioni o i suoi rapporti. Sul fronte del lavoro l'anno inizia bene e "finisce con qualche riserva": dopo l'estate soprattutto ci sarebbero state buone riconferme ma il cancro avrebbe dovuto far attenzione ai soldi, soprattutto nel mese di ottobre, dove le questioni legali e finanziarie sarebbero state un pochino in ribasso. Beppe Grillo è stato sposato due volte e adesso la sua vita sentimentale sembra essere molto stabile: il politico leader del Movimento 5 Stelle comunque non parla affatto della sua vita privata, mantenendo solo un profilo pubblico legato alla sua vita politica, ma il suo matrimonio sembra essere felice e senza scossoni. Il Movimento 5 Stelle è stato colpito in questi ultimi mesi da varie indagini giudiziarie che ne stanno minando l'immagine pulita che ha sempre voluto dare al pubblico: come nel caso delle firme false a Palermo, dove molti appartetenti al partito sono risultati indagati, e in quello di Roma, dove la giunta guidata da Virginia Raggi continua a essere colpita e decurtata dei suoi componenti. Che fossero queste le questioni legali cui si riferiva Paolo Fox? Perché è davvero impressionante come anche in questo caso l'oroscopo dell'astrologo abbia colto nel segno!

