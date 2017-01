Oroscopo 2017/ Capricorno, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Joseph Guardiola? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL CAPRICORNO: PREVISIONI AZZECCATE PER JOSEPH GUARDIOLA? (OGGI, 1 GENNAIO) - Joseph Guardiola è nato il 18 gennaio del 1971 ed è quindi Capricorno. Ha vissuto una carriera importante da calciatore, regista di centrocampo con grandi idee e personalità. Il meglio però l'ha dato da allenatore iniziando sulla panchina del Barcellona B e salendo poi in prima squadra dove ha vinto tutto. Ha poi allenato il Bayern Monaco per due anni ottenendo riconoscimenti in Germania senza però riuscire a vincere la Champions. In estate è passato al Manchester City completando il giro dei tre campionati europei più importanti: Liga, Bundesliga e Premier League. Il 2016 del Capricorno era stato raccontato da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia un anno fa. Ecco le sue parole: "L'ultima parte dell'anno sarà un po' particolare, quello che non funzionerà dopo l'estate potrebbe saltare. Dovete fare un taglio di rami secchi soprattutto da ottobre. Maggio sarà il mese migliore, perchè potrebbe essere importante anche per chi vuole vivere un evento". L'evento che si aspettavano tutti in Champions League però non c'è stato.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL CAPRICORNO: RITORNI DI FIAMMA PER IL SEGNO DI MATTEO RENZI? (OGGI, 1 GENNAIO) - Bilancio più che positivo in vista del nuovo anno per il Capricorno stando all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox, intervenuto a I Fatti Vostri con le sue previsioni. Secondo il famoso astrologo della trasmissione di Rai Due, per il primo gennaio 2017 i nati sotto il segno del Capricorno, tra cui rientra anche l'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, vivranno una giornata caratterizzata da 4 stelle alle voci Amore e Lavoro e 5 stelle per la Fortuna. Paolo Fox, fornendo col suo Oroscopo 2017 qualche anticipazione incoraggiante per i prossimi mesi:"Non escludo qualche incontro felice e il ritorno di un amore". Vista la stabilità del rapporto con la moglie Agnese, ci sembra difficile pensare ad un ritorno di fiamma tra Matteo Renzi ed una sua vecchia fidanzata. E se l'amore che ritorna sia quello con Palazzo Chigi in funzione di un nuovo governo dopo le elezioni? Siamo certi che Matteo Renzi continuerà a leggere qui sotto per capire se Paolo Fox, rispetto a lui e agli altri Capricorno, fornisce un oroscopo attendibile.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL CAPRICORNO: AVEVA PREVISTO LA CADUTA DEL GOVERNO RENZI? (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - "Il segno del Capricorno vivrà un 2016 importante", ha detto Paolo Fox lo scorso anno, predicendo il suo oroscopo: e mai parole furono più profetiche per Matteo Renzi, l'ex premier del Partito democratico che si è dimesso la notte del 5 dicembre in seguito alla vittoria del no al referendum costituzionale. Ma cosa aveva detto l'oroscopo di Paolo Fox più precisamente riguardo il segno del Capricorno? Secondo le parole dell'astrologo soprattutto da ottobre ci sarebbe stato "un taglio di rami secchi". Per gestire i problemi di lavoro, maggio sarebbe stato il mese migliore. Ma è ciò che ha detto dopo Paolo Fox che si rivela tristemente profetico per il futuro lavorativo di questo segno zodiacale: secondo l'oroscopo, infatti, tra ottobre e dicembre il Capricorno si sarebbe dovuto impegnare a non far saltare accordi o contratti ma, visto che questo segno non ama lasciare le cose a metà dell'opera, le cose che non sarebbero funzionate dopo l'estate sarebbero potute saltare.

Chi di voi in queste ultime parole di Paolo Fox non vede la parabola seguita dalle vicissitudini del premier Matteo Renzi? Nato l'11 gennaio 1975, l'ex premier ha visto la fine della sua esperienza di governo come Presidente del Consiglio proprio a dicembre, dopo che la sua campagna referendaria per il sì al cambiamento costituzionale non ha convinto i cittadini. Da lì la decisione di dimettersi e di passare la palla al ministro Gentiloni per la formazione del nuovo Governo.

Nonostante il fronte dell'amore, secondo quanto detto da Paolo Fox a gennaio 2016, avrebbe dovuto vivere una fase calante nell'ultimo periodo dell'anno, questo non sembra essere successo invece per Matteo Renzi, che ha visto la moglie Agnese Landini rimanergli a fianco fino alla fine della sua esperienza da premier. Fortunatamente almeno l'amore è andato bene, anche se come al solito Paolo Fox è stato profetico con il suo oroscopo!

