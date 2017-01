Oroscopo 2017/ Gemelli, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Novak Djokovic? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI GEMELLI: SUCCESSO PER NOVAK DJOKOVIC (OGGI, 1 GENNAIO) -"A livello economico gli ultimi mesi non sono stati il massimo. Ci sono stati dei ritardi e dei problemi nella vita privata. E' necessario il recupero e i primi mesi dell'anno vi tengono in apprensione. Non tirate troppo la corda in amore. Bisogna essere abili a gestire tutto anche in amore. Da luglio inizia una fase bella e rassicurante, anche se dovrete faticare un po' per rivedere un accordo si riuscirà a fare bene. Per l'amore bisogna ricordare ottobre come mese importante". Questa è l'analisi del 2016 per i Gemelli di Paolo Fox, così parlava il noto astrologo a Mezzogiorno in famiglia. Tra i nati sotto questo segno c'è il tennista serbo Novak Djokovic, il suo compleanno è infatti il 22 maggio. E' stato un anno incoraggiante per il tennista che ha ottenuto un successo importante a Doha contro Rafael Nadal, grazie a un successo netto in due set. E' stato per lui il sessantesimo titolo raccolto nella sua splendida carriera. Splendido poi è stato il suo sesto successo agli Australian Open che hanno portato a undici il numero di successi negli Slam per lui. Una congiuntivite gli impedisce si arrivare in fondo agli Atp 500 di Dubai, ma poi arriva anche il successo ad Indian Wells quinto di una grande carriera. Sono molti i successi di una stagione piena di soddisfazioni anche se rispetto alle previsioni dell'astrologo Paolo Fox non ci sono molti riscontri, almeno ufficiali, sulla sua vita amorosa.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI GEMELLI: SVOLTA IN AMORE PER EMMA MARRONE? (OGGI, 1 GENNAIO) - Previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox a I Fatti Vostri particolarmente positive per i Gemelli, e dunque per Emma Marrone, l'originaria di Firenze nata proprio sotto questo segno zodiacale. L'esperto astrologo ha detto che per i Gemelli "la giornata del primo gennaio nasce in maniera interessante: 5 stelle per amore e fortuna, lavoro 4 grazie ad un trigono, cioè l'aspetto buono, della luna che tra l'altro è accompagnata anche da Venere. Quindi chi vuole regalarsi qualche momento di maggiore passione potrà farlo". Proprio questo aspetto immaginiamo possa interessare l'ex cantante di Amici in vista del nuovo anno considerato che per questa fine di 2016 Emma Marrone, almeno ufficialmente, è ancora single. Per capire quanto attendibili siano le previsioni dell'Orosocopo 2017 di Paolo Fox abbiamo deciso di analizzare l'annata 2016 di Emma Marrone. L'astrologo ci ha visto giusto per la cantante salentina?

OROSCOPO 2017 7 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI GEMELLI: PER EMMA MARRONE HA FATTO PREVISIONI GIUSTE? (OGGI, 1 GENNAIO) -Nelle sue previsioni Fox aveva indicato un prima fase dell'anno stressante dal punto di vista lavorativo, mentre ha ipotizzato l'avvio di una fase bella e rassicurante dal mese di luglio. Dopo un inizio di anno un po' a rallentatore, i Gemelli dovrebbero aver cominciato a galoppare. Ma è andata veramente così per Emma Marrone? In effetti le previsioni di Paolo Fox non si discostano molto da quanto accaduto nel 2016 all'artista, impegnata con il suo "Adesso Tour". Emma Marrone è stata, dunque, in giro per l'Italia per riproporre dal vivo la sua musica ai fan, ma è stata anche ospite di alcuni importanti colleghi: è stata invitata, ad esempio, da Renato Zero al concerto all'Arena di Verona e da Franco Battiato per il Milo Fest, ma ha preso parte anche al concerto di Radio Italia Live, dove ha duettato con Elisa e Giuliano Sangiorgi. Protagonista di molti eventi musicali italiani, come il Wind Music Awards (dove ha ritirato due premi), Emma ha lanciato il brano Libre con Alvaro Soler e ha vinto l'MTV Italia Awards come "Best Italian Female".

Attenzione poi a quanto accaduto ad ottobre, «mese importante per il lavoro», come spiegato da Paolo Fox. Dopo aver lanciato il suo primo libro "Dentro è tutto acceso", non un'autobiografia ma una raccolta di pensieri e fotografie, Emma è finita nei cinema. La cantante è stata, infatti, protagonista di un nuovo progetto: ad ottobre ha annunciato che una sua canzone è stata inserita nel film "La cena di Natale". Si tratta di "Quando le canzoni finiranno", brano tratto dall'album Adesso.

Paolo Fox, però, su una cosa non ha avuto ragione per quanto riguarda i Gemelli e in particolare Emma Marrone: l'astrologo aveva previsto una svolta amorosa, ma così non è andata. Si è parlato di riavvicinamenti con Stefano De Martino e Fabio Borriello, ma le voci di gossip non hanno trovato alcun riscontro nella realtà. Come in questo caso la previsione di Paolo Fox.

