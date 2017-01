OROSCOPO 2017/ Leone, Paolo Fox: previsioni esatte per il segno di... Federica Pellegrini? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL LEONE: PREVISIONI ESATTE PER FEDERICA PELLEGRINI? (OGGI, 1 GENNAIO) - L’oroscopo del segno del Leone ad inizio anno secondo Paolo Fox avvertiva: stress ad agosto, fate attenzione a dove andrete a trascorrere le vacanze. Le Olimpiadi di Rio de Janeiro non possono certo essere considerate una vacanza per uno sportivo, ma senza dubbio per Federica Pellegrini, illustre rappresentante del segno del leone, il mese è stato stressante, tra soddisfazioni come il ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura e la delusione del quarto posto nella sua gara preferita, i 200 stile libero. Un risultato comunque ottimo, ma è chiaro che ai Giochi restare proprio ai piedi del podio lascia sempre una certa delusione. Il 2016 è stato comunque un anno globalmente positivo per la campionessa veneta, che all’età di 28 anni (agonisticamente vecchia parlando di una nuotatrice) ha vinto a maggio per la quarta volta consecutiva i 200 agli Europei e poi ha chiuso il gloria a dicembre con l’oro sempre sui 200 nei Mondiali in vasca corta, l’unica perla che mancava alla sua fantastica carriera.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL LEONE: CATTIVO INIZIO PER FEDERICA PELLEGRINI? (OGGI, 1 GENNAIO) - Le previsioni dell'Oroscopo 2017 di inizio di Paolo Fox annunciate a I Fatti Vostri per il segno del Leone non lasciano ben sperare per la giornata di oggi, domenica 1 gennaio. Il Leone è anche il segno zodiacale di Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana reduce da un 2016 caratterizzato dalla grande delusione della mancata medaglia alle Olimpiadi di Rio. Secondo Paolo Fox neanche il 2017 inizierà con il piede giusto per i nati sotto il segno del Leone: l'astrologo ha infatti sottolineato che l'1 gennaio "con amore e lavoro a 3 stelle e fortuna 4 risulta essere una giornata troppo pigra e forse anche troppo nervosa". Decidere se credere o meno alle previsioni oroscopo 2017 di Paolo Fox è una decisione che spetta a tutti i Leone e anche ad una leonessa come Federica Pellegrini. Per scegliere cosa fare la nuotatrice italiana può cercare di ripercorrere il 2016 e verificare se le previsioni dell'astrologo de I Fatti Vostri si sono rivelate corrette o meno!

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL LEONE: COSA AVEVA PREVISTO L'ASTROLOGO PAOLO FOX PER LA NUOTATRICE? (OGGI, 1 GENNAIO) - Progetti e cambiamenti, difficoltà e soddisfazioni: cosa aveva previsto l'anno scorso Paolo Fox con il suo Oroscopo per i nati sotto il segno del Leone? Gli appassionati di astrologia, però, si chiedono soprattutto se ci abbia visto giusto. Le previsioni dell'astrologo sono sempre seguite con molta attenzione, ma altrettanta cura avremo noi nel verificare se hanno trovato riscontro nella realtà. Per farlo abbiamo scelto un personaggio famoso che è del segno del Leone, cioè Federica Pellegrini. Dall'analisi dell'anno trascorso dalla nuotatrice, dunque, avremo modo di capire se effettivamente Paolo Fox ha fornito indicazioni giuste per i Leone.

E allora non indugiamo, ma tracciamo con precisione il bilancio del 2016 in attesa delle nuove previsioni: «Già ad aprile avrete le prime soddisfazioni» affermava con sicurezza l'astrologo. E in effetti Federica Pellegrini ai campionati nazionali di aprile ha fatto il suo debutto stagionale tornando alla vittoria e realizzando la miglior prestazione italiana in tessuto nei 100 metri stile libero, conquistando inaspettatamente la qualificazione olimpica nella distanza. Durante le fasi regionali di Coppa di Brema in vasca corta ha, invece, ritoccato il proprio record italiano. Risultati di rilievo per Federica Pellegrini, quindi un punto lo assegniamo anche a Paolo Fox per la sua previsione!

Paolo Fox ha parlato poi per i Leone anche di un pensiero rivolto alla nascita di un figlio. E in effetti a maggio si è parlato di un possibile stop di Federica Pellegrini dopo le Olimpiadi per costruire una famiglia con Filippo Magnini. «Penso sia arrivato il momento di pensare seriamente al mio futuro» dichiarava all'epoca la nuotatrice azzurra, ma seppur l'astrologo ci abbia visto giusto, il pensiero è rimasto tale. Federica Pellegrini ha, infatti, deciso dopo le Olimpiadi di proseguire la sua carriera, quindi rimandato il progetto di una gravidanza. Nelle ultime settimane tra l'altro si è parlato della rottura con Filippo Magnini, quindi al momento la sua vita sentimentale naviga in alto mare e chissà come andrà quest'anno, ma per questo ci saranno presto le previsioni dell'Oroscopo 2017.

Abbiamo citato le Olimpiadi di Rio di Janeiro, evento che ci permette di assegnare il terzo punto all'Oroscopo di Paolo Fox, il quale aveva previsto stress ad agosto e in generale un anno costruttivo. E ci ha visto ancora una volta giusto l'astrologo, perché in Brasile Federica Pellegrini non è riuscita a ripetere il proprio migliore stagionale e si è classificata quarta, preceduta da Katie Ledecky, Sarah Sjostrom ed Emma McKeon. Delusione cocente per la portabandiera azzurra, per i suoi fan e per tutti gli italiani, ma questa batosta è stata anche una lezione per Federica, che a settembre ha poi deciso di voler continuare a dedicarsi al nuoto per partecipare ai Giochi di Tokyo 2020. Un buon tris, dunque, per Paolo Fox e le sue previsioni!

© Riproduzione Riservata.