Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni e classifica annuale: Scorpione e Sagittario. Oggi non va in onda Mezzogiorno in Famiglia? (1 gennaio 2017)

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, CLASSIFICA E PREVISIONI: SAGITTARIO E SCORPIONE, ANTICIPAZIONI. MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA OGGI NON VA IN ONDA? (1 GENNAIO) In attesa di scoprire quando sarà recuperata la puntata odierna Mezzogiorno in Famiglia e l'appuntamento con Paolo Fox e il suo Oroscopo 2017 vediamo qualche anticipazione che ha rilasciato a LatteeMiele: Capitolo Scorpione: il 2016 si è chiuso in maniera tesa. I nati sotto questo segno sono stressati, qualcuno lo ha notato e ne ha approfittato per dargli del filo da torcere, magari con l'intento di rovinargli l'ultimo dell'anno. L'oroscopo 2017 per loro è iniziato in maniera positiva, e seguirà la stessa scia. Da tenere d'occhio Ottobre, un mese da non far passare inosservato.Il Sagittario, secondo la versione dell'oroscopo 2017 fornita da Paolo Fox, quest'anno ha sofferto di qualche disturbo fisico, che gli ha creato non poca ansia; il 2017 per tutti i Sagittario inizierà con la giusta grinta ed energia, all'insegna dell'ottimismo e con la coltivazione dei buoni rapporti negli affetti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA OGGI NON VA IN ONDA? (1 GENNAIO) Cresce l'attesa per il tradizionale oroscopo di Paolo Fox di inizio anno a Mezzogiorno in Famiglia su Rai2 ma potremmo assistere ad un clamoroso cambio di palinsesto. La Rai infatti al posto di trasmettere il programma condotto da Manila Nazzaro, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia per dare spazio al Tg2 con un'edizione straordinaria dedicata attentato di Istanbul di questa notte in cui si contano almeno 35 morti. Online non ci sono comunicati stampa o post ufficiali sulle pagine social della Rai relativi a questo cambio di palinsesto, resta quindi impossibile per ora sapere quando verrà recuperato Mezzogiorno in Famiglia e di conseguenza il tanto atteso oroscopo 2017 di Paolo Fox annuale con la classifica dei segni dello zodiaco. Verrò recuperato domani durante I Fatti Vostri? Non resta che aspettare comunicati ufficiali dalla Rai.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA ANNUALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E LATTEeMIELE (OGGI, 1 GENNAIO) VERGINE E BILANCIA Il segno della Vergine, dal canto suo, comincerà il 2017 in maniera meno energica stando all'oroscopo di Paolo Fox a LatteeMiele. L'inizio dell'anno non sarà come si aspettano, ma chi sa aspettare raccoglierà i frutti del proprio lavoro, sostiene Fox. La seconda parte del 2017 riserverà diverse sorprese ai nati sotto questo segno. Per il segno della Bilancia Paolo Fox su Lattemiele è categorico: l'intraprendenza non è la loro carta vincente. Le stelle riserveranno però piacevolissime sorprese, ma solo a chi avrà il coraggio di buttarsi nella mischia. Buone occasioni arriveranno anche sul piano dell'amore: soprattutto chi ha ancora trovato il/la suo/a partner ideale potrebbe iniziare a guardarsi intorno sperando di trovare la persona giusta. GEMELLI E LEONE - In attesa dell'attesissimo appuntamento annuale con Paolo Fox con il suo primo oroscopo dell'anno ecco una breve anticipazioni per i segni dei Gemelli e del Leone. I Gemelli, che hanno dovuto subire dei periodi di umore altalenante, a Capodanno possono finalmente distendersi: le stelle sono infatti dalla loro parte, e il consiglio di Paolo Fox è che i nati sotto questo segno vivano il Capodanno con quello che ha da offrirvi. Rispetto al Cancro, a detta di Fox, avrà sempre quell'aria pensierosa, persino nella giornata di Capodanno. Il suggerimento in questo caso è di chiudere con il passato: il 2017 prevede per cambiamenti, che tuttavia dovrebbero materializzarsi nella seconda parte dell'anno. Il Leone? Per Fox vuole cominciare il nuovo anno in compagnia di poche persone amate; ha bisogno di più certezze in amore ma oggi vivrà una giornata turbolenta.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA ANNUALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E LATTEeMIELE (OGGI, 1 GENNAIO) ARIETE E TORO Il noto astrologo Paolo Fox, intervenuto sulle frequenze di Radio LatteMiele, ha detto la sua sull'Oroscopo 2017. L'esperto degli astri ha parlato della situazione di tutti i segni zodiacali in relazione al primo dell'anno. Per il segno dell'Ariete si prospetta un Capodanno diverso dal solito da trascorrere esclusivamente con la persona amata, in cui le emozioni rappresenteranno l'aspetto predominante. Fox ha ricordato anche come sia finalmente arrivato, in campo lavorativo, il momento di godere dei frutti del tanto lavoro profuso. Per quanto riguarda il segno del Toro, Paolo Fox ha sottolineato come a causa di certe questioni lavorative i nati sotto questo segno abbiano accumulato negli ultimi tempi parecchie tensioni negative. Ecco dunque che almeno oggi, 1 gennaio 2017, si sente fortemente la necessità di distrarsi: da evitare categoricamente, secondo l'Oroscopo, la tentazione di scaricare l'astio residuo sul partner.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA ANNUALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: QUALE SARÀ IL SEGNO PIÙ FORTUNATO? (OGGI, 1 GENNAIO) - Grande attesa per la classifica di Paolo Fox sui segni zodiacali: il suo Oroscopo 2017 è pronto ad esaltare o a guastare il capodanno di tanti italiani che si affidano all'astrologo di Rai Due per interpretare i segni provenienti dal cielo. Prima che la classifica venga ufficializzata a Mezzogiorno in Famiglia, però, possiamo provare a delineare i segni top e flop di questo capodanno 2017. Tra i flop c'è sicuramente il Cancro, un segno che per vivere con serenità l'anno nuovo è chiamato a mettere definitivamente da parte i pensieri negativi e retroattivi. A detta di Paolo Fox non dovrebbero avere un grande inizo anno neanche i nati sotto il segno dello Scorpione, chiamati a recuperare in fretta delle energie dopo un periodo contraddistinto da stress e malanni fisici. Le note liete dell'oroscopo arrivano per il segno della Bilancia, che secondo le previsioni di Paolo Fox sarà uno dei segni più positivi dell'anno che è appena iniziato. Anche i Pesci, soprattutto nella prima parte del 2017, avranno un riscontro immediato della positività degli astri: magari con un incontro d'amore emozionante. Buone nuove anche per il Capricorno: un segno zodiacale che a detta dell'esperto nella lettura delle stelle avrà diverse occasioni per far valere la propria esperienza nel corso del 2017.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA ANNUALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LO SCORSO ANNO (OGGI, 1 GENNAIO) -La classifica dell'oroscopo 2017 di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi della puntata di Capodanno di Mezzogiorno in Famiglia. Ma lo scorso anno quali erano state le previsioni del noto astrologo? Per l'Ariete Paolo Fox aveva parlato di una prima parte dell'anno migliore della seconda, mentre per il segno del Toro aveva previsto tagli netti in amore a partire da giugno e quotazioni in rialzo sul lavoro ad agosto. Rispetto al segno di Gemelli Fox aveva previsto i primi mesi dell'anno contraddistinti da alta pressione e tensioni, così come i mesi più delicati per il Cancro soprattutto in fatto d'amore sono stati gennaio e febbraio. Per il Leone Fox ha pronosticato un anno che a partire da aprile sarebbe stato ricco di soddisfazioni soprattutto grazie al ruolo giocato da Saturno. Vergine? Il consiglio di Fox per il 2016 era quello di andare avanti e di insistere per i propri obiettivi tra agosto ed ottobre. Per quanto riguarda la Bilancia l'esperto degli astri di Rai Due ha paventato scenari lavorativi positivi a partire da maggio/giugno e matrimoni e nuove unioni nella seconda parte dell'anno. Il segno dello Scorpione è stato condizionato da Marte vivendo così un anno bellicoso, ma non per forza litigioso. Passando al Sagittario Paolo Fox ha previsto una grande influenza di Saturno, con una situazione economica e lavorativa che sarebbe dovuta migliorare tra aprile e maggio. Il segno del Capricorno avrebbe dovuto vivere un 2016 importante: da evitare le rotture degli accordi tra ottobre e dicembre. Per l'Acquario Venere decisiva a marzo e a ottobre, ma nel complesso un 2016 finalmente senza remore dopo due anni complicato. Chiusura dedicata ai Pesci, partiti con un certo rallentamento ma in netta crescita nei secondi sei mesi del 2016.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA SFIDA TRA I COMUNI DI VALLERANO E SANT'AGATA DE GOTI (OGGI, 1 GENNAIO) - Nella puntata di oggi, 1 gennaio 2017, di Mezzogiorno in Famiglia in onda su Rai Due non c'è spazio soltanto per l'Oroscopo di Paolo Fox. Prosegue infatti la sfida, cominciata nella puntata di ieri, tra i comuni di Vallerano, provincia di Viterbo, e quello di Sant'Agata de Goti, in provincia di Benevento. I detentori del titolo sono i laziali, confermatisi la scorsa settimana campioni del programma per la seconda volta dopo aver sconfitto i ragazzi del comune di Rivisondoli, in provincia dell'Aquila. Come riportato dall'account Facebook di Mezzogiorno in Famiglia, a seguire le imprese dei campioni in carica, in vantaggio di un punto dopo aver chiuso in testa la puntata del 31 dicembre, sarà l'inviata del programma Claudia Andreatti, mentre i concorrenti campani verranno supportati da Elena Ballerini. Tra previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox e la sfida tra i comuni di Vallerano e Sant'Agata de Goti si preannuncia una puntata di Mezzogiorno in Famiglia scoppiettante!

© Riproduzione Riservata.