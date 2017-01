OROSCOPO 2017/ Pesci, Paolo Fox: protezione in amore per il segno di...Justin Bieber? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI PESCI: INIZIO D'ANNO POSITIVO PER IL SEGNO DI JUSTIN BIEBER? (OGGI, 1 GENNAIO) - Che 2017 sarà per i nati sotto il segno dei Pesci? A detta dell'Oroscopo di Paolo Fox, se il primo giorno dell'anno può essere indicativo, si tratterà di un anno senza troppi alti né bassi. Come confermato nel corso della trasmissione di Rai Due I Fatti Vostri, Justin Bieber e company saranno "piuttosto protetti in amore (4 stelle, ndr) ma c'è una certa tensione: lavoro 3, fortuna 3. Probabilmente soltanto un po' di stanchezza maturata a causa dei bagordi di Capodanno. Anche se il segno dei Pesci è un po' pigro e alle 23/23:30 già ha sonno. Insomma ha bisogno di stimoli per arrivare fino alla mezzanotte". Avreste mai detto, dunque, che l'indole di Justin Bieber è quella di andare a letto presto e di evitare di fare baldoria? Evidentemente il canadese rappresenta l'eccezione: ma le previsioni oroscopo di Paolo Fox del 2016 hanno avuto ragione su di lui?

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEI PESCI: COME SAREBBE DOVUTO ANDARE PER JUSTIN BIEBER? (OGGI, 1 GENNAIO) - Il segno zodiacale dei pesci non poteva mancare nell'oroscopo di Paolo Fox dello scorso gennaio e indovinate a quale star appartiene? A Justin Bieber ovviamente, la popstar canadese più in voga del momento nata il 1 marzo 1994. Secondo quanto previsto dall'oroscopo di Paolo Fox lo scorso anno, a livello lavorativo il segno dei Pesci sarebbe partito con un certo rallentamento: i primi mesi dell'anno sarebbero stati pesanti, con alcune cause legali che si sarebbero risolte solo verso maggio. Ma negli ultimi mesi ci sarebbe stata un'impennata e il lavoro sarebbe poi andato a gonfie vele, così come la forma fisica, al top nel periodo dell'autunno - inverno. Anche l'amore, dopo alti e bassi, avrebbe dovuto procedere meglio nell'ultima parte dell'anno, ma quali di queste previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox sono state vere per Justin Bieber? Iniziamo dall'amore: dopo la fine della storia con Selena Gomez, Justin Bieber non ha più avuto nessuna fidanzata stabile, ed è saltato da una fiamma all'altra.

Siccome non è mai molto espansivo con i giornalisti sulla sua vita privata, non sappiamo se nell'ultima parte dell'anno abbia trovato l'amore: bisognerà aspettare che qualche paparazzo lo fotografi quando è in dolce compagnia! Per quanto riguarda il lavoro, giusta è stata l'osservazione dell'oroscopo di Paolo Fox che ha previsto per il segno dei Pesci un finale dell'anno scoppiettante: ed è quanto accaduto a Justin Bieber con il grande successo ottenuto grazie al Purpose Tour, album che gli ha fatto ottenere anche quattro nominations ai Grammy Awards 2017. Anche le cause legali menzionate da Paolo Fox non sono dette a caso: Justin Bieber è stato incriminato da un giudice argentino perché avrebbe picchiato un fotografo derubandolo anche dei suoi soldi e della sua attrezzatura. Forse per il prossimo anno Justin Bieber farebbe meglio a seguire i consigli dell'orosocpo dell'astrologo!

