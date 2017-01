OROSCOPO 2017/ Sagittario, previsioni azzeccate per il segno di... Gonzalo Higuain (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL SAGITTARIO: PREVISIONI ESATTE PER GONZALO HIGAUIN (OGGI, 1 GENNAIO) - Gonzalo Higuain è nato il 10 dicembre 1987 ed è quindi del Sagittario. Ha vissuto un anno sicuramente molto importante, dimostrando di essere uno degli attaccanti più forti del mondo. Ha vinto l'anno scorso la classifica dei marcatori della Serie A battendo il record assoluto con ben trentasei reti. In estate poi ha battuto un altro record diventando l'acquisto più costoso della storia della Juventus per novanta milioni di euro e generando grande risentimento nei suoi confronti da parte dei tifosi del Napoli che lasciava proprio per l'avversario più sentito. Giocatore di grande personalità anche a Torino sta dimostrando di essere decisivo con i suoi gol e con le giocate. Andiamo a confrontare i successi del Pipita con quanto raccontato da Paolo Fox un anno fa a Mezzogiorno in Famiglia. Queste sono le parole proprio dell'astrologo per il 2016 del Sagittario: "Saturno continua il transito nel segno zodiacale. C'è da rimettere a posto la condizione emotiva. Qualcuno guarda il conto corrente e non ci rimane bene. Ci sono buone notizie tra aprile e maggio, mesi che vi rimettono in sella. Questo è l'anno in cui molti Sagittari potranno decidere di sposarsi. Tra maggio e giugno qualcuno potrà pensare chi me l'ha fatto fare".

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL SAGITTARIO: ANNO MOLTO BELLO PER IL SEGNO DI BRAD PITT? (OGGI, 1 GENNAIO) - Amore, Lavoro e Fortuna 4 stelle: è questo il giudizio assegnato da Paolo Fox nel suo Oroscopo 2017 a I Fatti Vostri in relazione al primo giorno del nuovo anno dei nati sotto il segno del Sagittario di cui fa parte anche Brad Pitt. Secondo la lettura degli astri fornita dall'astrologo nella trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, per Brad Pitt e gli altri Sagittario avremo "un inizio di gennaio molto efficace". Paolo Fox ha fornito delle anticipazioni importanti del suo Oroscopo 2017 sul segno del Saggittario: "Vi dico subito che tra il 7 e il 10 gennaio qualcuno rimetterà forse in gioco una questione di lavoro o ci saranno delle discussioni familiari. Ma è un anno protetto, è un anno molto bello". Brad Pitt dopo la rottura con Angelina Jolie potrà finalmente ritornare a sorridere o le previsioni dell'oroscopo 2017 di Paolo Fox lasciano il tempo che trovano? Stando alle previsioni del 2016 si direbbe che...

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL SAGITTARIO: CI HA VISTO GIUSTO PER BRAD PITT? (OGGI, 1 GENNAIO) - L'arrivo del nuovo anno è il momento giusto per fare nuovi progetti, ma lo è anche per tracciare un bilancio di quanto vissuto in quello precedente. Uno strumento particolarmente utile in tal senso è l'Oroscopo di Paolo Fox: prima di approfondire le previsioni per il 2017, possiamo verificare quanto aveva indicato per l'anno che ci siamo appena messi alle spalle. E allora ci siamo permessi di scegliere una bella "cavia" per la nostra speciale ricerca: Brad Pitt.

L'attore è finito, dunque, sotto la nostra lente di ingrandimento per capire se l'astrologo ci ha visto giusto per i nati sotto il segno del Sagittario. Un bel pretesto? Certo, il gentil sesso della redazione de IlSussidiario.net non si nasconde, ma Brad Pitt è il personaggio giusto per il nostro esperimento. E ora vi dimostreremo per quale motivo. Partiamo dalle previsioni di Paolo Fox: cosa aveva ipotizzato l'astrologo per chi è del segno del Sagittario? Focalizziamoci su un tasto dolente per l'attore: la vita sentimentale.

Come sicuramente saprete, il 2016 è stato un anno nero per Brad Pitt, che si è separato da Angelina Jolie. Un fulmine a ciel sereno per i fan di Brangelina, non proprio per Paolo Fox. L'astrologo aveva, infatti, previsto «tensioni in amore in primavera ed estate» e, infatti, sono culminate nell'istanza di divorzio presentata nel settembre 2016 da Angelina Jolie. Differenze inconciliabili alla base della rottura, dopo la quale l'attore ha dichiarato: «Sono molto addolorato per questo, ma ciò che più conta ora è il benessere dei nostri figli». Paolo Fox aveva indicato nella seconda parte dell'anno una fase positiva dal punto di vista sentimentale, ma la separazione da Angelina Jolie ha "scottato" particolarmente Brad Pitt, che pare abbia provato a riallacciare i rapporti con l'ex Jennifer Aniston. Le voci, invece, sulla presunta storia con la collega Marion Cotillard sono state smentite dall'attrice francese, tra l'altro legata a Guillaume Canet e in dolce attesa del secondogenito.

Paolo Fox aveva poi parlato di entrate economiche tra aprile e maggio e, in effetti, non se la passa affatto male Brad Pitt, la cui partecipazione a "La grande scommessa" ha fruttato molto. Tutto sommato, dunque, possiamo ritenerci soddisfatti delle previsioni di Paolo Fox per quanto riguarda il Sagittario.

