Oroscopo 2017 / Scorpione, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Vanessa Ferrari? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLO SCORPIONE: PREVISIONI CONFERMATE PER VANESSA FERRARI? (OGGI, 1 GENNAIO) - La splendida Vanessa Ferrari è una ginnasta ed è nata il 10 novembre del 1990 è quindi uno Scorpione. Ha ottenuto un grande risultato già in apertura di 2016 quando ha partecipato alla quarta tappa di Serie A1 con la Brixia e raccogliendo il suo undicesimo titolo nazionale personale. Sicuramente grandi emozioni sono arrivate anche ai campionati nazionali di Torino 2016. In estate però arriva una delusione quando per pochissimo non c'entra il podio del corpo libero alle Olimpiadi di Rio 2016 piazzandosi quarta come quattro anni prima. Dopo quel disgraziato evento è arrivata anche l'operazione e la voglia di ritirarsi nonostante i soli ventisei anni per poi ripensarci anche se in connotati storici non proprio ben definiti. Andiamo a vedere cosa aveva previsto per lo Scorpione nell'anno 2016 l'astrologo Paolo Fox. Questi ha così parlato un anno fa a Mezzogiorno in Famiglia: "Abbiamo Marte nel vostro segno e tutto l'anno giocherà col vostro segno. E' un anno bellicoso e vi proponete di essere più attivi, non per forza guerriero. Se avete progetti li metterete in gioco. Non ascolterete più chi vi proverà a fermare. Avrete grande verve e non guarderete in faccia nessuno. Giugno è importante per l'amore e per il lavoro. Problemi economici rimangono nella prima parte dell'anno".

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLO SCORPIONE: PREVISIONI NEGATIVE PER IL SEGNO DI RYAN GOSLING? (OGGI, 1 GENNAIO) - La finestra dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox a I Fatti Vostri non fornisce soltanto buone notizie per il primo giorno dell'anno nuovo dei nati sotto il segno dello Scorpione e quindi anche di Ryan Gosling. Per l'attore hollywoodiano e per tutti gli Scorpione l'1 gennaio 2017, se confrontato con i giorni di chiusura del 2016, a detta dell'oroscopo di Paolo Fox si registrerà "un piccolo calo: amore e fortuna 3 stelle, fortuna 4". Secondo l'esperto degli astri di Rai Due "questo è un momento in cui potete fare grandi progetti per il 2017" ma bisogna tenere a mente che "sarà un anno che vi chiederà un po' di accortezza per la forma fisica e anche per i soldi". Ryan Gosling e i suoi colleghi Scorpione devono preoccuparsi? Prima di fasciarsi la testa è bene che rileggano le previsioni del 2016 confrontandole con l'andamento dell'anno appena trascorso: solo in questo modo potranno stabilire se le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox rispecchiano la realtà!

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLO SCORPIONE: CI HA VISTO GIUSTO PER IL SEGNO DI RYAN GOSLING? (OGGI, 1 GENNAIO) - Le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox per il segno dello scorpione sono state confermate? Il 2016 è stato decisamente l'anno di Ryan Gosling: l'attore classe 1980, compagno della bellissima Eva Mendes, ha avuto un gran successo sia nella vita privata sia nella vita lavorativa. Come sarà stato il suo oroscopo a inizio 2016 secondo quanto detto da Paolo Fox? Non sappiamo se Ryan Gosling creda nell'astrologia, ma Paolo Fox sicuramente sì ed ecco cosa aveva previsto a inizio 2016 sull'anno dello Scorpione: il lavoro sarebbe andato sì abbastanza bene ma, per colpa dello stress e le troppe cose da fare, ci sarebbe stato un po' di nervosismo e impazienza. Nonostante tutto rispetto al passato ci sarebbe stato un gran miglioramento dopo un periodo di stallo durante all'incirca due anni.

Quindi a livello lavorativo per lo Scorpione si sarebbe dovuto aprire un bel periodo! Sul fronte dell'amore anche è stata notata un po' d'incertezza dall'oroscopo di Paolo Fox: l'astrologo ha indicato il 2016 come un anno di chiarezza e detto che storie finite da poco avrebbero potuto avere una seconda possibilità. L'oroscopo di Paolo Fox con Ryan Gosling ci ha preso abbastanza: per quanto riguarda il lavoro è vero che questo per l'attore è stato un anno d'oro, e anche se il compagno di Eva Mendes non ha conosciuto periodi di stallo totali, negli ultimi due anni era un po' scomparso, facendo solo due film.

Il 2016 è stato per lui l'anno d'oro: La la Land, dove recita accanto a Emma Stone, è stato il musical con più nomination ai Golden Globes del 2017, e ha da poco finito di girare Blade Runner 2049, una delle pellicole più attese degli ultimi vent'anni dove appare nel ruolo di protagonista accanto a Harrison Ford. Per quanto riguarda l'amore invece per Ryan Gosling non potrebbe andare meglio: l'attore è sempre più innamorato di sua moglie Eva Mendes e proprio quest'anno ha avuto da lei la sua seconda bambina. Nessuna separazione e nessun chiarimento, se non la conferma di un amore che cresce ogni giorno più forte! Insomma, non si può dire che l'oroscopo di Paolo Fox non abbia indovinato!

