Oroscopo 2017/ Toro, Paolo Fox: previsioni esatte per il segno di... Tania Cagnotto? (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL TORO: INIZIO D'ANNO "MOVIMENTATO" PER TANIA CAGNOTTO (OGGI, 1 GENNAIO) - Paolo Fox ha parlato del segno del Toro a Mezzogiorno in Famiglia l'anno passato, con la sua analisi sul 2016. Ecco le sue parole: "Solo e Giove sbloccano accordi. La prima parte dell'anno sarà migliore. La giornata di San Valentino sarà ricordata perchè potrebbe regalare diverse emozioni. E' un anno fertile, potrebbe essere l'anno del matrimonio o di un dolce evento. Non avete grandi blocchi e sembra una indicazione importante. Per anni avete lottato e l'anno scorso eravate in crisi. Abbandonate il passato e quelle persone che per voi rappresentano un blocco. A giugno in amore darete un taglio a tutto quello che è superfluo. Quotazioni in rialzo ad agosto". Tania Cagnotto è uno dei personaggi famosi del Toro, nata il 15 maggio del 1985. Non sappiamo ora precisamente quando sia arrivata la proposta e se magari Paolo Fox abbia centrato anche il giorno, fatto sta che di sicuro è arrivato il grande giorno per la Cagnotto in questo 2016 che si conclude oggi. La nuotatrice infatti ha sposato Stefano Parolin lo scorso 24 settembre. Un anno comunque anche difficile per Tania che ha dovuto annunciare il suo ritiro dall'attività agonistica dopo aver conquistato comunque due medaglie, un bronzo e un argento, alle Olimpiadi di Rio.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL TORO: INIZIO D'ANNO MALINCONICO PER VALERIA MARINI? (OGGI, 1 GENNAIO) - Nelle previsioni dell'Oroscopo 2017 fatte a I Fatti Vostri, Paolo Fox ha parlato anche del segno di Valeria Marini, il Toro. Secondo il noto astrologo "i nati Toro stanno vivendo una condizione un po' particolare di stress probabilmente legato anche a questione di carattere economico. Quindi quelli che hanno problemi in questi giorni devono stare un po' attenti. Raccomandato anche di trascorrere un Capodanno "pochi ma buoni", quindi se avete delle persone care frequentatele, state accanto alle persone che vi vogliono bene, perché altrimenti si rischia di vivere un po' malinconico". Un consiglio che Valeria Marini dovrebbe cercare di stare a sentire visto i momenti di tristezza che spesso la attanagliano come abbiamo avuto modo di vedere durante la sua esperienza al GF Vip. Non è un caso che l'oroscopo del primo dell'anno sia caratterizzato da una "luna un po' dissonante con lavoro e amore a 3 stelle e fortuna 4". Secondo Paolo Fox può darsi anche che questo capodanno velato da un po' di stress sia figlio delle ore piccole fatte il 31 dicembre. Sarà vero anche per Valeria Marini? Nel frattempo ci siamo divertiti a capire se le previsioni oroscopo 2017 dell'astrologo per l'anno appena trascorso si sono rivelate corrette anche per la showgirl.

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DEL TORO: PER VALERIA MARINI HA COLTO NEL SEGNO? (OGGI, 1 GENNAIO) -Valeria Marini è uno splendido Toro e ha avuto un anno grandioso: merito forse di ciò che ha detto l'oroscopo di Paolo Fox lo scorso anno per inaugurare il 2016? L'astrologo più famoso della televisione aveva previsto un grande anno per il Toro, soprattutto per i primi mesi, dove il Sole e Giove avrebbero sbloccato degli accordi. Sempre Giove avrebbe portato un desiderio di fertilità maggiore per i nati sotto questo segno, e per qualcuno questo si sarebbe concretizzato con l'aggiunta di un nuovo membro alla famiglia, determinando quindi "un sì per sempre". Un'altra cosa positiva secondo l'oroscopo del Toro sarebbe stato il taglio di rapporti con alcune persone del passato che hanno rappresentato un blocco in precedenza, ostacolandone la felicità. E, cosa ancora migliore, questo sarebbe stato un anno grandioso dal punto di vista lavorativo. Andiamo a guardare adesso l'anno di Valeria Marina, la bellissima showgirl che quest'anno ha animato il Grande Fratello Vip e che appartiene al segno del Toro: l'oroscopo di Paolo Fox avrà colto nel segno? Partiamo dall'amore e dal desiderio di maternità: proprio quest'anno Valeria Marini ha annunciato di voler dare vita a un reality, X Father, dove avrebbe scelto un uomo degno di essere il padre di suo figlio. Quello di diventare madre è sempre stato un desiderio che avrebbe voluto realizzare e ha deciso di farlo proprio quest'anno (che ci sia davvero lo zampino di Giove?). A livello lavorativo e di successo questo è stato un grande anno per Valeria Marini: vincitrice del Grande Fratello Vip, oltre a essere stata praticamente la più pagata del reality, ha anche rilanciato la sua carriera in televisione diventando, se possibile, ancora più famosa di prima. Insomma, Paolo Fox non ha sbagliato un colpo nemmeno questa volta e l'oroscopo di Valeria Marini, splendido Toro, ne è la conferma. E chissà cosa le riserva il 2017.

