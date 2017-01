Oroscopo 2017 / Vergine, Paolo Fox: previsioni azzeccate per il segno di... Gregorio Paltrinieri (Capodanno, oggi 1 gennaio)

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA VERGINE: ANNO TRIONFALE PER GREGORIO PALTRINIERI (OGGI, 1 GENNAIO) - Gregorio Paltrinieri ha vissuto un 2016 trionfale: ad inizio anno l’oroscopo del segno della Vergine (che è quello del nuotatore, nato il 5 settembre) prevedeva secondo Paolo Fox lotte con sé stessi, tensioni durante l’estate, ma un anno molto bello con soddisfazioni da Giove. Senza ombra di dubbio le soddisfazioni non sono mancate, su tutte naturalmente la vittoria nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, la gara della quale Paltrinieri era il grande favorito e nella quale dunque tutti si aspettavano la vittoria da Greg, che da anni si preparava per questo evento, passando per Europei e Mondiali nei quali ha vinto tutto nella distanza più lunga del nuoto in corsia. In questo senso l’avvicinamento alla gara ha sicuramente portato delle tensioni proprio nei mesi estivi, visto che la finale si è disputata sabato 13 agosto, ma alla fine tutto è andato per il meglio e l’Italia ha potuto festeggiare insieme a Paltrinieri, anche se il merito è da attribuire più al talento e all’allenamento piuttosto che a Giove…

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA VERGINE: CAPODANNO DIVERTENTE PER BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 1 GENNAIO) -Paolo Fox ha fornito le sue previsioni dell'Oroscopo 2017 a I Fatti Vostri per il segno della Vergine, lo stesso di Belen Rodriguez. A detta dell'astrologo intervenuto su Rai Due, la giornata di oggi, 1 gennaio 2016, per la showgirl argentina e per tutti i nati sotto il segno della Vergine sarà relativamente positiva. Il consueto metro di giudizio utilizzato da Fox nel suo Oroscopo 2017, le stelle, conferma questa tendenza:"Amore 4, Lavoro 4, Fortuna 4. Quindi un Capodanno divertente". L'esperto degli astri si è anche permesso di invitare Belen e gli altri Vergine "a liberare il proprio animo da qualche preconcetto. Voi di solito soprattutto se avete superato i 30 anni cercate sempre di fare un capodanno pochi ma buoni. Quest'anno potreste anche divertirvi e stare in gruppo. Perché no?". E in effetti è proprio vero che Belen soprattutto sui social ha sempre mostrato di avere una cerchia di amicizie ristretta, così come ha spesso manifestato il piacere provato a godere dell'intimità della sua famiglia. In ogni caso siete curiosi di scoprire se Paolo Fox ha azzeccato i pronostici del 2016 per il segno della Vergine e per Belen Rodriguez nel suo oroscopo?

OROSCOPO 2017 PAOLO FOX, IL SEGNO DELLA VERGINE: COSA AVEVA PREVISTO PER BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Cosa ha predetto Paolo Fox con il suo oroscopo a gennaio 2016 per i nati sotto il segno della Vergine? L'astrologo ha parlato di amore e lavoro come se avesse già visto nella sua testa come sarebbe andato l'anno della showgirl Belen Rodriguez: a leggere cosa aveva detto lo scorso anno, infatti, c'è davvero da impressionarsi! Innanzitutto bisogna dire che il 2016 per Belen Rodriguez è stato un anno ricco di sorprese e di cambiamenti che le hanno destato grandi emozioni: si è fidanzata con Andrea Iannone e ha chiuso definitivamente la storia con Stefano De Martino, e ha lavorato molto duramente, tanto da diventare uno dei volti fissi della televisione italiana. Secondo quanto previsto dall'Oroscopo di Paolo Fox a inizio 2016, l'anno sarebbe stato positivo per la Vergine a livello lavorativo, anche se Saturno non sarebbe stato sempre in una buona posizione per il segno. Ma ciò che sarebbe andato veramente bene per la Vergine nel 2016 sarebbe stato il fronte amoroso:

Giove in transito nel segno fa infatti risvegliare i cuori e mette voglia alle coppie nate sotto il segno della Vergine di avere un figlio. Chi ha avuto una brusca rottura nel 2015 avrebbe avuto difficoltà a instaurare nuovi legami con gli altri.

Chi vi sembra di vedere in quest'oroscopo della Vergine? Ma ovviamente Belen Rodriguez che, dopo aver passato un anno a passare da un lavoro all'altro e a essere ingaggiata per ogni tipo di trasmissione o campagna pubblicitaria, ha anche trovato l'amore e la serenità affettiva accanto ad Andrea Iannone, il fortunato pilota di MotoGp che le sta accanto adesso. Inoltre, al Maurizio Costanzo Show Belen Rodriguez ha confessato di volere nuovamente un figlio per dare un fratellino al piccolo Santiago: magari non proprio adesso ma sicuramente non tra molto tempo. Insomma, un applauso per Paolo Fox che anche questa volta "ha colto nel segno!".

