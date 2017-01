PADDINGTON/ Su Canale 5 il film con Hugh Boneville e Geoffrey Palmer, alla regia Paul King (oggi, 1 gennaio 2017)

PADDINGTON, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Paddington, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia che è stata girata e prodotta nel Regno Unito nell’anno 2014 per una durata di circa 1 ora e 35 minuti con la regia di Paul King. Nel cast troviamo interpreti abbastanza noti come Hugh Boneville che molti ricorderanno per aver preso parte alla serie Downton Abbey e film come Notting Hill e I vestiti del nuovo imperatore, Geoffrey Palmer, Tim Downey, Sally Cecilia Hawkins che è stata protagonista del film di Woody Allen Blue Jasmine, Matt Lucas, Julie Walters e Madeleine Harris. Ma ecco nel detaglio latrama del film.

PADDINGTON, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film Paddington narra la storia di un piccolo orso vissuto in Perù insieme allo zio Pastuzo ed alla zia Lucy. Il giovane orso vuole molto bene ai propri zii e non progetta minimamente di volersi allontanare da loro, in quanto gli amati zii si erano presi cura di lui allevandolo con amore e con affetto insegnandogli anche molti aspetti della vita quotidiana come ad esempio riuscire a prepararsi autonomamente una buonissima marmellata. Gli zii inoltre avevano sempre fatto capire al nipote di non rinunciare ai propri sogni seppur questi lo dovessero portare lontano da loro. Nello specifico la zia Lucy gli spiega che a Londra potrebbe avere un a vita migliore ed una casa più grande e più bella, così quando un giorno un violento e distruttivo terremoto spazza via la loro abitazione, la zia preoccupata per le sorti del giovane nipote scrive un biglietto affermando di aver bisogno che qualcuno si prendi cura dell’orso e lo lega al collo del nipote che quindi manda in Inghilterra. La speranza della signora Lucy è che il piccolo orso possa finalmente trovare in Inghilterra una casa ed una brava famiglia che possa prenderlo con se ed amarlo incondizionatamente. Il piccolo orso però quando arriva nella stazione di Paddington si ritrova completamente spaesato e solo, iniziando ad osservare i comportamenti delle persone che gli passano accanto con indifferenza e maleducazione, comprende amaramente che tutto ciò che aveva sempre pensato sulla possibilità di una vita migliore a Londra non potrà mai accadere. Quando sembra aver perso ogni speranza, l’orso si imbatte nella famiglia Brown. Questi ultimi in primo luogo decidono di dargli il nome della stazione londinese in cui l’hanno trovato, Paddington e poi gli offrono ospitalità facendolo vivere e dormire nella loro soffitta. Tuttavia però nonostante ora Puddington si ritiene un orso molto fortunato, viene notato da una cinica donna che lavora all’interno del Museo di storia naturale di Londra che inizia a fare progetti su questa razza di orso così rara.

