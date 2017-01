PINOCCHIO/ Su Rai 2 il film con Dickie Jones e Christian Rub, alla regia Ben Sharpsteen (oggi, 1 gennaio 2017)

PINOCCHIO, IL FILM D'ANIMAZIONE SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Pinocchio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 15.50. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 1940 dalla Walt Disney Pictures che si ispira al romanzo "Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino" di Carlo Collodi. Per quanto riguarda la regia di questo grande classico, essa è stata affidata a tre registi, Ben Sharpsteen, Hamilton Luske e Norman Ferguson, alcuni dei migliori animatori della cinematografia del periodo. Anche il cast è di ottimo livello, il burattino Pinocchio ha la voce del texano Dickie Jones, grande artista che nel corso della sua brillante carriera ha recitato con registi di prestigio come, ad esempio, Charlie Chaplin, King Vidor, Frank Capra, John Ford, Ernst Lubitsch, Howard Hughes e George Marshall. Il falegname Mastro Geppetto, invece, è stato doppiato dal tedesco Christian Rub, grande attore la cui filmografia si compone di pellicole popolari e suggestive come "La lampada cinese" e "Billion Dollar Scandal". Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

PINOCCHIO, IL FILM D'ANIMAZIONE SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il Grillo Parlante (Cliff Edwards), un insetto particolarmente elegante e loquace, spiega a tutti i piccoli spettatori che sta per raccontare loro una storia incentrata attorno ad un desiderio che è diventato realtà. La vicenda inizia nella bottega di un falegname di nome Geppetto (Christian Rub) che sta terminando di lavorare su di una marionetta di legno che chiamerà Pinocchio (Dickie Jones). Prima di addormentarsi, Geppetto esprime un desiderio guardando una stella cadente, spera che Pinocchio possa diventare un bambino vero. Durante la notte, la Fata Turchina (Evelyn Venable) visita la bottega del falegname e porta Pinocchio alla vita, anche se il suo aspetto rimane sempre quello di un fantoccio. La fata lo informa che, se dimostrerà di essere coraggioso, sincero e disinteressato, diventerà un vero e proprio ragazzo in carne ed ossa. Il Grillo Parlante riceverà da lei il compito di essere la coscienza di Pinoccchio. Geppetto al suo risveglio scopre con grande gioia che il suo desiderio si è avverato ha finalmente il figlio che ha sempre voluto e decide di mandare il piccolo burattino a scuola sin da quel giorno. Raccomanda al ragazzo di farsi onore e di avere un comportamento responsabile, tutti sappiamo che non sarà così. Lungo la via, il nostro protagonista incontra il Gatto (Mel Blanc) e la Volpe (Walter Catlett), una coppia di criminali senza scrupoli. I due convincono Pinocchio ad unirsi allo spettacolo di burattini di Mangiafuoco (Charles Judels), nonostante il Grillo Parlante abbia numerose obiezioni a riguardo. Il nostro protagonista diventa presto l'attrazione principale dello show di Mangiafuoco, felice di aver trovato una marionetta capace di cantare e ballare, senza l'uso di fili. Pinocchio è molto felice del suo successo fino quando, a notte fonda, decide di tornare a casa da suo padre: il burattinaio, ovviamente, non ha intenzione di lasciarsi sfuggire la sua maggiore stella e lo rinchiude in una gabbia assieme alle altre marionette. Fortunatamente per il fantoccio, interviene il Grillo Parlante e riesce a liberare il suo protetto. Pinocchio viene visitato dalla Fata Turchina e deve confessare alla sua madrina di essere stato discolo e di non essersi recato a scuola, contravvenendo al volere del povero Geppetto. La Fata lo rimprovera e, per punirlo, gli fa crescere il naso a dismisura, in questo modo tutti sapranno che il giovane burattino è un grande bugiardo. Il nostro protagonista si dispera a tal punto che riesce a commuovere la sua benefattrice: la Fata gli rende il suo aspetto consueto, solo dopo essersi fatta promettere che Pinocchio metterà in atto una condotta migliore.

