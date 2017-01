POVERI MA RICCHI/ Il cinepanettone con una "evoluzione"

Definito da alcuni, scherzosamente, "un film sui supplì", Poveri ma ricchi per la regia di Fausto Brizzi si è aggiudicato il primo posto come film più visto in assoluto nei cinema italiani il 25 dicembre, con un incasso superiore al milione di euro, laureandosi di conseguenza anche commedia italiana più vista nel lungo weekend di Natale, dal 22 al 26 dicembre scorsi. Con Christian De Sica ed Enrico Brignano, e tratto dalla commedia francese "Les Touche", la pellicola si concentra soprattutto su di una cosa soltanto: i soldi. La famiglia Tucci, infatti, vince alla lotteria 100 milioni di euro e improvvisamente la vita cambia

Dopo un iniziale tentativo di silenzio assoluto, segnato da giorni in cui vige in famiglia il divieto di parlar di denaro o di sperperarne seppur per le cose meno futili, i Tucci decidono di trasferirsi nella città italiana più ricca per eccellenza: Milano. Là, tuttavia, non smetteranno di scontrarsi con il loro io più vero (e un po' burino) da persone semplici, che certo non disdegnano i soldi, ma che altresì disdegnano i ricchi, o per lo meno chi si da arie e vive di puzza sotto al naso.

Una commedia italiana diventata, come già detto, cinepanettone dell'anno ma senza complimenti, c'era da aspettarselo. Poveri ma ricchi, infatti, è un film che va visto perché diverte, sorprende, intrattiene e racconta l'italianità fatta e finita. Una commedia per niente banale, assolutamente lontano dalla volgarità che spesso si connota in diverse produzioni cinematografiche di simile spessore, e che anzi si può apprezzare anche per le sane risate capaci di stimolare nel telespettatore medio, come confermano anche gli incassi al botteghino finora.

Un lungometraggio che inneggia al nazionalpopolare e che probabilmente piace così tanto anche per questo motivo. Quasi un "rewind" dei film di Natale che furono, con però decisamente un qualcosa di più: il savoir-faire di un cinema che è cambiato, e forse in meglio, come la regia di Brizzi anche stavolta ci ricorda.

Nel cast arruolato anche Al Bano, che vedremo comparire più e più volte nel corso di tutto il racconto, quasi tenuto in ostaggio dalla signora Tucci, impersonata dalla poliedrica e spassosissima Lucia Ocone, che pagherà il suo cantante del cuore per poterlo tener sempre a portata di... karaoke. Immancabile una citazione a una delle colonne portanti di tutta la sinossi: Anna Mazzamauro. L'amante storica di Fantozzi, che nei suoi film ha sempre considerato quasi musa, e che un'Italia intera con lui ha imparato a conoscere negli anni come l'inarrivabile: Anna Mazzamauro in Poveri ma ricchi veste i panni di nonna Tucci, madre dei fratelli Ocone-Brignano, e con una passione innata per le soap opera. La Mazzamauro ancora una volta dimostra tutta la sua bravura in un ruolo che oltre a calzarle a pennello, le dona anche la possibilità (non che ce ne fosse bisogno) di farsi conoscere ulteriormente soprattutto dai più piccoli.