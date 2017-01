STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Paddington, Capodanno On Ice e Anche gli Angeli mangiano fagioli (domenica, 1 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, 1 gennaio 2017, le reti del Biscione danno il benvenuto al nuovo anno con una programmazione davvero invitante per i numerosi telespettatori. Si comincia con una breve introduzione di quello che andremo poi a trovare nel dettaglio dei programmi. Le prime tre reti del gruppo propongono tutte programmi adatti alla generalità del pubblico, si va infatti dai cartoni animati alla replica di uno show di Capodanno, ad un film con Bud Spencer e Terence Hill. Film e serie tv sono poi le scelte per la seconda serata. Commedia e fiction sono ciò che per questo primo dell'anno hanno pensato di offrirci La 5 e Mediaset Extra, con quest'ultima che ci porta indietro nel tempo, nel passato delle fiction tv. Iris e Italia 2 cominciano l'anno con il cinema, ma lo fanno con scelte decisamente opposte tra loro.

Top Crime e Boing fanno invece scelte simili, andando a pescare dalla serialità televisiva. Secondo noi a vincere potrebbe anche essere, a sorpresa, La Dolce Vita, pellicola del grande Federico Fellini. Ma vediamo adesso più da vicino la programmazione della serata Mediaset.

Paddington è la scelta fatta da Canale 5 per farci passare questo primo dell'anno e senza dubbio si tratta di una opzione molto interessante, si è infatti di fronte ad una pellicola per ragazzi, ma che è adatta anche ad un pubblico più adulto. Su Italia Uno c'è invece la replica di uno show nato per festeggiare il Capodanno, stiamo parlando di Capodanno on Ice, che la rete decide di riproporre per la sua oggettiva bellezza. Chi se lo è perso e ama il pattinaggio potrà senza dubbio passare una serena serata. E una serata dello stesso tipo possono passare coloro che guarderanno a Rete 4, che ci propone ancora una volta Bud Spencer e Giuliano Gemma, due mostri sacri del cinema italiano, impegnati a dimostrarci che Anche gli Angeli mangiano fagioli. La 5 e Mediaset Extra fanno una scelta che è totalmente votata all'intrattenimento, perchè una ci fa vedere una commedia americana dal titolo Tredici sotto un tetto, mentre l'altra sceglie la fiction italiana e va a ripescare tra una di quelle che ne ha fatto la storia, optando per Fantaghirò 5. E di storia, in questo caso del cinema, bisogna parlare guardando ad Iris, che ci porta a vedere cosa sia La Dolce Vita. Avrete compreso che sul canale ci attende uno dei capolavori di Federico Fellini, con un Mastroianni mattatore. Su Italia 2 c'è pane per i denti di chi vuole l'azione con Shark Killler, film d'azione americano che piacerà molto a chi apprezza il genere. Infine va detto di Top Crime e Boing, con la prima che ha rimesso in onda il crime-drama The Mysteries of Laura, e la seconda che prosegue nel farci vedere le avventure narrate in Io sono Franky.