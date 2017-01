STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Maleficent, Ncis New Orleans e Ncis New Orleans (domenica, 1 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 1 gennaio 2017, per cominciare l'anno nel migliore dei modi, dopo aver festeggiato per una lunga settimana fra Natale e San Silvestro, potrete godervi un programma in televisione proposto dal ricco palinsesto dei canali Rai. Infatti domenica 1° gennaio saranno numerose le offerte che la Rai riserverà al pubblico italiano. Ma andiamo a vedere subito cosa ci propongono i canali in questa prima serata dell'anno nuovo.

Su Rai Uno in prima serata verrà trasmesso il film Maleficent, diretto dal regista Robert Stromberg, con la partecipazione di Angelina Jolie nel ruolo di Malefica, è una versione rivisitata della favola La Bella addormentata nel bosco, ma se ne discosta in maniera sostanziale dalla trama. Infatti Malefica è una bellissima fata che s'invaghisce di Stefano, un ragazzo conosciuto a corte. Tuttavia il loro amore 'interromperà bruscamente quando Stefano diventerà uno dei fedeli al Re Enrico, nemico di Malefica. Subito dopo si potrà assistere in seconda serata alla trasmissione d'intrattenimento Dedicato a Mina Celentano. Su Rai Due andranno in onda due episodi della serie televisiva Ncis-New Orleans, intitolati Voltare pagina e Il fine giustifica i mezzi.

In seconda serata invece verranno trasmessi i momenti più belli ed emozionanti dell'annata calcistica appena conclusa. Su Rai Tre si potrà assistere alla trasmissione Un selfie con il Papa, che si occupa di descrivere il pontefice visto con gli occhi della gente, dei fedeli e di tutti le persone che lo stimano e lo apprezzano. A seguire ci sarà il film Jack London and me. I fan del gruppo rock The Rolling Stones potranno assistere sui Rai 4 ad un documentario interamente dedicato ai propri beniamini. In particolare l'evento descritto è L'Havana Moon in Cuba, un concerto al quale hanno preso parte oltre 300mila persone. Gli amanti della musica troveranno pane per i propri denti anche su Rai 5, dove verrà mandato in onda il Concerto di Capodanno di Vienna.

Incentrato sulla musica sinfonica, si svolgerà nella splendida cornice del Musikverein e verrà diretto dal maestro Gustavo Dudamel. Se avete voglia di un film complicato e che fa riflettere allora dovrete sintonizzare i vostri televisore sul canale Rai Movie, dove verrà trasmessa la pellicola Neverwas, La favola che non c'è, il protagonista è una famoso psichiatra che si ritrova alle prese con un caso molto particolare. Suo padre è uno scrittore e uno dei suoi pazienti è strettamente connesso al mondo magico e fatato descritto da suo padre in uno dei suoi racconti. Riuscirà a scoprire cosa c'è dietro questo mistero? La programmazione non è finita qui, visto che su Rai Premium sarà disponibile un altro bellissimo film. Si tratta del thriller dal titolo I segreti non riposano in pace, che vi coinvolgerà fin dalle scene iniziali. Per quanto riguarda i bambini, la Rai penserà anche a loro come sempre. Su Rai Gulp verrà trasmesso il film d'animazione intitolato Arthur e il popolo dei Minimei.