STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Quantico, NCIS e The Fall-Caccia al serial killer (domenica, 1 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 1 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 1 gennaio 2017, il primo giorno dell'anno nuovo è finalmente arrivato e con esso la necessità di passare il tempo, considerando che come da tradizione questo è un giorno di festa e i negozi sono praticamente tutti chiusi, compresi i luoghi di ristorazione. Cosa fare quindi in questa serata se non guardare Sky? Sulle reti Fox ci sarà come sempre molta scelta, perchè si andrà da serie tv di indubbia qualità quali Quantico e The Fal, a serie tv longeve e film, quali ad esempio NCIS. Come si può capire, già soltanto scegliere tra questi canali sarà difficile. Andando su Sky Uno ci aspetta invece la grande moda. Sempre il termine "grande" va utilizzato andando a vedere cosa ci aspetta nei canali di cinema. Cinema 1 comincia l'anno con il botto, considerando che vedremo Perfetti Sconosciuti.

Cinema italiano protagonista anche su Hits, con un film altrettanto recente. Su Family la protagonsita è l'animazione Disney di primo livello degli anni '90. Su Passion e Max ci sarà invece spazio per il cinema americano. A vincere la gara degli ascolti dovrebbe essere Perfetti Sconosciuti, film rivelazione dell'anno appena terminato. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Andando a vedere con maggiore attenzione quello che ci propongono le reti Sky in questa prima serata del primo dell'anno, vediamo che Fox ci fa vedere Quantico, serie televisiva che in America sta avendo qualche difficoltà, ma che rimane comunque molto interessante per il pubblico italiano, che apprezza la storia di una recluta dell'FBI invischiata in una storia iniziata con un attentato proprio contro l'FBI. Fox Crime per iniziare questo 2017 sceglie quello che senza dubbio si può definire un usato sicuro, ovvero NCIS: della serie ci verrà dato modo di vedere una vecchia puntata, comunque sempre godibile e interessante per gli amanti della serialità televisiva.

Atlantic ovviamente vuole anche quest'anno confermarsi come canale concentrato sulla serialità di altissimo livello e tutto inizia nel migliore dei modi anche in questo 2017, con la replica della premiere della prima stagione di The Fall-Caccia al serial killer, serie che ha segnato il ritorno in grande stile di Gillian Anderson. Fox Life sceglie invece una commedia decisamente brillante, ovvero Girl In Progress. Amanti della moda di tutta Italia, potete gioire davanti alla scelta fatta da Sky Uno, che per farci iniziare quest'anno in modo allegro e fashion ha scelto niente meno che Victoria's Secret Fashion Show 2016, trasmissione che ripercorre tutto quello che è accaduto nel mondo della moda nel 2016, con grande attenzione alle novità dell'anno appena terminato. Cinema italiano su Cinema 1 e su Hits, che hanno scelto davvero due pezzi da 90 per iniziare il nuovo anno, Cinema 1 ha scelto Perfetti Sconosciuti, la pellicola italiana di maggior successo in questo anno terminato da poche ore, di cui presto verrà addirittura fatto un remake americano. Su Hits c'è invece Checco Zalone e Quo Vado?, film che ha scombussolato le classifiche del box office italiano. Family fa decisamente iniziare bene l'anno a chi la sceglierà, considerando che vedremo Il Re Leone, uno dei grandi classici anni '90 della Disney. Liam Neeson è invece il grande protagonista della serata di Passion: qui vedremo un film incentrato sulla storia irlandese il cui titolo è Rob Roy. Prima di augurarvi ancora buon anno e salutarci, dobbiamo dirvi di Max, che ci porta nel cuore del narcotraffico con un thriller decisamente di ottima fattura. Stiamo parlando del recente Sicario.