Stefano De Martino / L'anno difficile del ballerino, che però ha concluso il 2016 al top (oggi, 1 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, L'ANNO DIFFICILE DEL BALLERINO CHE HA CONCLUSO IL 2016 AL TOP (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino non ha avuto un anno molto facile. Il ballerino reso famoso dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha dovuto affrontare la difficile separazione da Belen Rodriguez e l'affidamento congiunto di suo figlio Santiago, unico grande amore della sua vita. Come se non bastasse, Stefano De Martino ha dovuto affrontare anche il fidanzamento di Belen con Andrea Iannone e le foto della coppia su tutti i social - cosa non facile per nessuno, soprattutto se sei un ragazzo ancora innamorato della tua ex moglie. Non solo questo: il ballerino ha dovuto sopportare anche tutto il chiacchiericcio social e mainstream che è seguito al termine della sua relazione. Voci che lui non ha mai gradito, vista la natura riservata di Stefano De Martino che non ha mai voluto rendere pubblica la sua vita privata e il tenore dei suoi sentimenti. Si conclude quindi per Stefano De Martino un anno ricco di cose successe, positive e negative, che però volgono nettamente a suo favore.

STEFANO DE MARTINO, UN 2016 CONCLUSO AL TOP (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Se c'è una cosa su cui si può mettere la mano sul fuoco è una: Stefano De Martino ha concluso il suo 2016 inanellando un successo dopo l'altro. Se la sua vita sentimentale ha avuto qualche scossone, lo stesso non si può dire della sua dignità e soprattutto della sua vita lavorativa, che Stefano De Martino ha portato avanti con solerzia e fatica. Il ballerino è sempre più richiesto in televisione - tanto che ha ottenuto un ruolo da mentore nel programma condotto da Simona Ventura, Selfie le cose cambiano - dove si fa notare sempre per la sua eleganza e per i suoi modi pacati e mai maleducati. Non è facile partecipare a un programma come quello condotto da Simona Ventura, pieno di personaggi rumorosi e chiacchieroni, in modo sobrio. Cosa che Stefano De Martino ha invece fatto: addirittura, nonostante la conduttrice gli abbia fatto una battuta un po' velenosa su Andrea Iannone, il ballerino non ha voluto replicare e si è fatto solo una bella risata. E vogliamo parlare del fatto che non urla ai quattro venti i suoi presunti flirt solo per non dimostrarsi da meno di Belen Rodriguez? Insomma, se c'è qualcuno che quest'anno ha vinto su tutta la linea in fatto di dignità e professionalità, quello è sicuramente Stefano De Martino.

© Riproduzione Riservata.