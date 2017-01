THE LAST SHIP 3 / Anticipazioni dell'1 gennaio 2017: Tom troverà la Nathan James?

THE LAST SHIP 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 1 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Shanzai" e "Nelle mani del diavolo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tom (Eric Dane) prepara l'equipaggio per la ripresa e l'elaborazione del lutto, dovuto alla morte della Scott (Rhona Mitra). Il Comandante della Nathan James si occupa ora delle comunicazioni navali ed il sup posto sulla nave è stato preso da Slattery (Adam Baldwin). Poco dopo, scopre dal Presidente che in alcune zone dell'Asia stanno diffondendo una variante del virus, contro cui la cura potrebbe non rivelarsi sufficiente. Michener (Mark Moses) decide anche di inviare il Capitano in Vietnam, per tentare un'ultima trattativa con il Presidente Peng (Fernando Chien). Sul posto, Tom entra di nuovo in contatto con una sua vecchia conoscenza, Sasha Cooper (Bridget Regan), l'interprete di Peng. Il Generale capisce tuttavia che l'arrivo dei Marines non è del tutto pacifico, mentre la Nathan James si accorge della presenza di diversi mezzi in avvicinamento. Poco dopo, la sala in cui si trova la squadra viene aggredita da un gruppo di pirati, che uccidono diverse persone fra i presenti. I due gruppi vengono quindi divisi e la Foster (Marissa Neitling) ordina alla Nathan James di ritirarsi dalla costa, lasciando Tom e gli altri sulla terraferma. Slattery ed il resto dell'equipaggio vengono presi in ostaggio da un gruppo di pirati, che prendono il controllo anche della nave. Intanto, Tom decide di andare contro agli ordini del Presidente ed assieme a Sasha e Wolf (Bren Foster) decide di andare alla ricerca della Nathan James. Dopo qualche tensione con i leader nazionali sul razionamento, Michener viene informato da Peng che l'aereo di Tom è precipitato in mare e che non c'è nessun sopravvissuto. Anche se gli ufficiali credono che sia un inganno, il Presidente vuole delle prove che Tom sia ancora vivo. Nel frattempo, i pirati continuano a tenere Slattery ed il resto dell'equipaggio rinchiuso in una cella. Vengono prelevati alcuni prigionieri feriti o semplicemente ammalati, con la scusa di portarli sul ponte per un po' d'aria. Una volta in volo grazie ad un contatto di Sasha, Tom ed il suo gruppo sono in grado di inviare un segnale alla nave, eliminando al tempo stesso alcune minacce via mare. In quel momento, i pirati prelevano tutto il sangue possibile dai feriti, in modo da creare centinaia di scorte.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "SHANZAI" - Tom riesce temporeanamente a riprendere il controllo della nave e guida il suo gruppo verso Shanzai, una cittadina in cui sono gli anarchici a tenere il comando, alla ricerca di informazione sul luogo in cui si trovano Slattery ed il resto dell'equipaggio della Nathan James. Non trovando alcun indizio, il Comandante sceglierà di ritornare in Cina, dove tuttavia sarebbe meglio essere affiancati da qualcuno del luogo. Intanto, i pirati continuano a prelevare il sangue dai prigionieri per fare le trasfusioni ai membri della loro gang. Slattery invece inizia a parlare del proprio passato, rivelando alcune verità, e delle decisioni che si è ritrovato costretto a dover prendere. EPISODIO 4 "NELLE MANI DEL DIAVOLO" - Chandler scopre dove potrebbero trovarsi Slattery, grazie ad un filmato del suo braccio destro e di Jeter. Con grande astuzia, i due ufficiali hanno infatti sostituito il numero di matricola con le coordinate geografiche del villaggio in cui si trovano. Intanto, Tom è costretto ad ideare in fretta un piano per prendere il carburante per la nave e decide di affrontare Peng in via diretta. Guida infatti il suo gruppo verso il Palazzo del Presidente, ma vengono sorpresi.

