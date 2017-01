THE WOMEN/ Su La7 il film con Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, alla regia Diane English (oggi, 1 gennaio 2017)

THE WOMEN, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - The women, il film in onda su La7 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata nel 2009 e girata negli Stati Uniti d’America, ha una durata complessiva di circa 1 ora e 54 minuti mentre la regia è stata gestita da Diane English. Nel cast figurano Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Bette Midler, Candice Bergen e Carrie Fisher. Ma vediamo nel dettaglio a trama del film.

THE WOMEN, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di Mary Haines (Meg Ryan), donna molto affascinante dell’alta società da sempre con una passione per la moda. Suo padre infatti, ha un’azienda molto importante di moda e Mary lavora presso questa azienda. Tuttavia la donna però trova anche il tempo di trascorrere buona parte delle sue giornate in compagnia delle proprie amiche che come lei sono molto ricche. Insieme infatti si recano sempre in centri estetici e famosi saloni di bellezza nonché frequentano spesso eventi mondani e si danno allo shopping frenato non senza qualche chiacchierata di troppo su chiunque capiti a tiro. Mary però ha anche un marito, si è infatti sposata da molti anni e questa cosa fa molto invidia alle sue amiche essendo il suo un matrimonio molto felice e alquanto solido. Tuttavia però un giorno Mary viene a conoscenza che il marito la tradisce in quanto si intrattiene in una relazione extraconiugale con una donna bellissima e molto più giovane di lei. Si tratta di una ragazza di nome Crystal Allen (Eva Mendes) che lavora come commessa all’interno di un negozio di profumi. Questa notizia inizia a divenire di dominio pubblico tant’è che la stessa diventa oggetto e vittima del pettegolezzo e per questo motivo viene licenziata. Inoltre anche Mary ed il suo gruppo di fedeli amiche viene attraversata da profondi cambiamenti, infatti non solo deve subire sulla sua pelle il dolore per il tradimento dell’adorato marito, ma anche il rapporto con sua figlia adolescente subisce una profonda crisi. Per non bastare Mary rimane delusa dall’atteggiamento delle sue stesse amiche che dicevano di volerle bene. Nonostante però tutta questa serie di difficoltà, Mary decide di non arrendersi e di non darsi per vinta, così dopo un periodo di riflessione capisce appieno cosa desidera di più dalla vita e dal suo matrimonio.

