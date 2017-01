TREDICI SOTTO UN TETTO/ Su Canale 5 il film con Tim Bergman e Julia Brendler, alla regia Josh Broecker (oggi, 1 gennaio 2017)

TREDICI SOTTO UN TETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Tredici sotto un tetto, il film in onda su La5 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia dal titolo originale Der Typ, 13 kinder & Ich, nata da una produzione tedesca del 2009 che è stata distribuita direttamente sul circuito televisivo senza passare prima per i botteghini con la durata di circa 1 ora e 33 minuti e con alla regia Josh Brocker. Nel cast sono presenti Tim Bergman, Julia Brendler, Felix Vortler, Zora Holt, Rosa Enskat e Wilfried Hochholdinger. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TREDICI SOTTO UN TETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un ragazzo di nome Leon Thalbacher (Tim Bergmann) ricco proprietario di un’azienda che si occupa della produzione di porcellane. Leon ha assunto il potere sull’azienda quando in seguito alla morte prematura del padre si è visto costretto a rilevarla. La situazione però dell’azienda di famiglia non è tra le più rosee in quanto è sull’orlo del fallimento e così Leon prova con tutte le proprie forze a salvarla anche se tuttavia non sembra essere intenzionato a voler lavorare nell’azienda. Di parere opposto invece è lo zio di Leon, Walter (Felix Vortler) e dalla fidanzata del ragazzo, Marina (Zora Holt) la quale vede nell’azienda di famiglia un buon affare. Il ragazzo decide però di provare ad ingrandire ed espandere l’azienda e dopo un’accurata ed attenta analisi del territorio, sembra aver trovato il posto ideale. Si tratta di un terreno che in questo momento è occupato da una casa semidistrutta in cui però vive un’umile famiglia composta dalla signora Esther Ohling (Julia Brendler) e dai propri numerosi figli, ben tredici di cui cinque sono suoi figli naturali mentre i restanti otto Esther ha deciso di adottarli. Leon Thalbacher inizia da questo momento a fare numerose offerte alla signora Esther affinché lei e la sua famiglia possano lasciare il terreno e Leon possa espandere la sua azienda. Tuttavia ogni tentativo del ragazzo si rivela vano, così Leon pensa ad un modo per danneggiarla ulteriormente. Con una scusa si fa ospitare in casa e nel frattempo finisce con il rendere la situazione più precaria di quello che già era, fino poi a far credere ad Esther di voler riparare a tutti i danni. Man mano però che il tempo passa il rapporto ed il legame tra Leon ed Esther si fa sempre più profondo, i due si innamorano l’uno dell’altra ma solo fino a quando Esther prende coscienza che in realtà Leon è solo interessato alla casa. Tuttavia una serie di eventi e la complicità dei figli di Esther farà in modo che i due si dichiarino il loro amore e possano vivere finalmente insieme.

