TUTTI PAZZI PER MARY/ Su La7 il film con Cameron Diaz e Ben Stiller, alla regia Bobby e Peter Farrelly (oggi, 1 gennaio 2017)

TUTTI PAZZI PER MARY, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Tutti pazzi per Mary, il film in onda su La7 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 23.15. Una commedia americana dal titolo originale There’s Something About Mary ed è stata prodotta nel 1998 per una durata di circa 2 ore sotto la regia dei fratelli Bobby e Peter Farrelly. Nel cast sono stati scritturati tantissimi interpreti statunitensi molto conosciuti dal pubblico italiano come la meravigliosa Cameron Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon, Lee Evans, Chris Elliott e Lin Shaye. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TUTTI PAZZI PER MARY, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di un ragazzo di nome Ted (Ben Stiller) che nonostante i suoi trent’anni ancora non ha trovato la propria compagna di vita essendo ancora perdutamente innamorato della propria amica di liceo Mary (Cameron Diaz). Era infatti il lontano 1985 quando Mary, in occasione del popolare ballo di fine anno del loro liceo a Rhode Island, aveva scelto proprio Ted come suo accompagnatore. La felicità di Ted per la scelta di Mary era stata immensa, avvalorata ancora di più dal fatto che il ragazzo era da sempre segretamente innamorato della bellissima ed affascinante Mary, ma la gioia di quel momento aveva subito ceduto il posto ad un fatto molto sconveniente ed imbarazzante, infatti Ted a causa di un problema con la cerniera dei pantaloni era finito in ospedale e da quel momento non aveva più rivisto la propria adorata Mary. Trascorsi ora ben tredici anni, Ted decide di ascoltare i consigli del migliore amico, il quale sa del suo amore per Mary e gli ha proposto di ingaggiare un investigatore, un certo Pat Healy (Matt Dillon) con l’obiettivo di ritrovare Mary. Dopo una serie di indagini, l’investigatore scopre che Mary vive a Miami ma anche Pat dopo averla vista e conosciuta si innamora perdutamente di lei ed allora deciso a conquistarla inizia ad inventare al povero Ted tutta una serie di bugie per fargli capire che è arrivato il momento di dimenticarla. Nel frattempo l’investigatore inizia a corteggiare Mary, ma non senza mentirle o tradirla arrivando anche a drogare il cane della propria migliore amica Magda (Lin Shaye). Pat però viene scoperto da un amico di Mary, un certo Tucker (Lee Evans) che in realtà non è l’architetto che dice di essere ma piuttosto un impostare anche se perdutamente innamorato anche lui di Mary. Dopo una serie di avvenimenti, Ted sembra essere il solo rimasto a poter conquistare il cuore della tanto desiderata Mary, ma a mettere i bastoni tra le ruote è una lettera anonima che svela a Mary il legame tra Ted e Pat ed altri amori della ragazza che via via sopraggiungono. Tuttavia nel cuore di Mary c’è posto solo per Ted che è il ragazzo che aveva scelto anni fa.

