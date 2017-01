UN SELFIE CON IL PAPA / Papa Francesco, su Rai 3 il film documentario sul Pontefice che ama stare tra i fedeli (oggi, 1 dicembre 2017)

UN SELFIE CON IL PAPA, SU RAI 3 IL FILM DOCUMENTARIO DEDICATO AL PONTEFICE CHE AMA STARE TRA LA GENTE (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Stasera, domenica 1 gennaio 2017, andrà in scena in prima serata su Rai 3 Un selfie con il Papa, un film documentario che racconta Papa Francesco, il Pontefice che - fin dal 13 marzo 2013, giorno della sua elezione a San Pietro, quando ha esordito davanti alla folla con un semplicissimo ‘buonasera’ - ha annullato completamente le distanze con i fedeli. Un esperimento innovativo, che si basa ed è stato reso possibile grazie alle tecnologie moderne, che Jorge Mario Bergoglio ha dato prova di conoscere e apprezzare: il centro e il fulcro della serata del terzo canale nazionale è il materiale che nei mesi passati è arrivato al sito www.unselfieconilpapa.rai.it, tra fotografie e contributi video, realizzati da tutte quelle persone che hanno avuto occasione di incontrarlo. Papa Francesco è il Papa degli emarginati, che esorta il mondo politico ad occuparsi e prendersi carico dei più deboli, dei più poveri, un Pontefice che ama stare in mezzo alle persone e che, spesso, di conseguenza, appare anche in materiale fotografico e clip: un modo diverso di conoscerlo più da vicino lo offrirà appunto la proposta di Rai 3 per la prima serata del nuovo anno. Un selfie con il papa prenderà il via a partire dalle 21.00.

© Riproduzione Riservata.