UNA FAMIGLIA PERFETTA/ Su Canale 5 il film con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, alla regia Paolo Genovese (oggi, 1 gennaio 2017)

UNA FAMIGLIA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Una famiglia perfetta, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere commedia all'italiana realizzata nel 2012 ed è stata diretta dal regista Paolo Genovese. Nel cast sono presenti tanti attori italiani molto amati ed apprezzati come Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Marco Giallini, Francesca Neri, Ilaria Occhini e Eugenio Franceschini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA FAMIGLIA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film Una famiglia perfetta narra la storia di Leone (Sergio Castellitto), un affascinante e potente uomo di affari caratterizzato da sempre da un alone di mistero e solitudine. Infatti nonostante la cospicua ricchezza di cui è in possesso, Leone è un uomo molto solo il quale è abituato a vivere solo con se stesso. Però l’avvicinarsi delle festività natalizie fanno maturare in Leone un profondo sentimento che lo porta a voler vincere in qualche modo questa sua solitudine. Decide allora di ingaggiare una vera e propria troupe di attori, si tratta per lo più di comici, con l’obiettivo di chiedere loro di interpretare la sua famiglia ossia quei parenti più prossimi che non ha mai avuto il piacere di avere. Si tratta per Leone del coronamento di un sogno in quanto seppur per finzione l’uomo si ritrova a doversi confrontare con la sua famiglia creata ad hoc e che per l’occasione di Natale Leone vuole sia perfetta. Finisce in questo modo che la realtà si intreccia e si mescola con la finzione in cui c’è proprio un copione che Leone ha scritto curando tutti i dettagli e facendo in modo che tutto proceda agevolmente e felicemente. Man mano però che gli attori si confrontano con Leone e tra di loro, la finzione e la realtà si confondono, quasi sempre il copione che aveva scritto con tanta cura Leone non viene mai seguito, la realtà finisce con l’inserirsi drasticamente all’interno della sceneggiatura a causa di tutte le vicissitudini e le problematiche di ciascun attore. Quando però Leone richiama tutti all’ordine, i vari attori sono costretti a mettersi alle spalle almeno per una sera alle proprie storie per interpretare e mettere in scena la famiglia perfetta. Tutto sembra andare bene fino a quando Alicia (Francesca Neri) farà una scottante rivelazione che sì metterà maggiore scompiglio tra i protagonisti ma in un certo senso darà senso a tutta questa vicenda messa su da Leone.

