Uomini e donne / Gossip e Anticipazioni, i ClaMario sbarcano in riva allo Stretto! Ecco dove e quando (oggi, 1 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I CLAMARIO SBARCANO IN RIVA ALLO STRETTO – Ed eccoci qui pronti per la nuova abbuffata, l'ultima del 2016, e subito dopo una partita alle carte, una tombola o un concerto in piazza. A quanto pare gli eventi non mancheranno nemmeno nel 2017 dopo Mario Serpa e Claudio Sona sono pronti ad incontrare i fan. La coppia, una delle ultime nate a Uomini e donne, sembra pronta ad incontrare i propri fan, dove? Presto detto. Proprio i due, poco fa, con questo piccolo video che Mario ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, hanno annunciato che il 5 gennaio prossimo saranno ai Giardini Naxos. In particolare, Mario ha scritto: "Ciaoooo giovedì 5 gennaio 2017 io e Claudio vi aspettiamo allo Shane54 - ex Tropicana - Giardini Naxos (ME) non mancateeeee". A quanto pare i due sono ancora insieme e non hanno passato solo il Natale a Verona, nelle prossime ore si sposteranno a Roma?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, CONVIVENZA IN VISTA DEL NUOVO ANNO? - La lunga pausa televisiva di Uomini e Donne non ha messo in disparte i tanti protagonisti che hanno contribuito al successo dell’edizione appena conclusa. Molti di loro oggi vivono una bellissima storia d’amore e fra questi ci sono anche Federica Mangiapelo e Riccardo Gismondi, la coppia che si è unita in maniera frettolosa solo poche settimane fa nel salotto di Maria De Filippi fra i fischi del pubblico, e che oggi appare più affiatata che mai. Come riporta NewsUed.com, per i due il nuovo anno porterà molte novità, fra le quali una convivenza a Roma presso un appartamento messo a disposizione ai genitori dell’ex corteggiatrice. Ma di recente, secondo alcuni rumors circolati in rete, i due sarebbero finiti nella bufera a causa di alcuni comportamenti scorretti nei confronti di Maria de Filippi e della redazione del suo dating show, atteggiamenti che avrebbero portato a una rottura dei rapporti che a detta dei bene informati potrebbe essere definitiva. Riccardo e Camilla, oggi inseparabili, non perdono occasione per lasciarsi messaggi d’amore sui social, incuranti dei pettegolezzi che continuano ad accendere il gossip sui social network. Ecco alcuni degli ultimi post condivisi sul profilo ufficiale dell’ex corteggiatrice: “Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l'anima in fiamme. cit.(C.Bukowski)”. Una dedica al suo compagno? Per visualizzare il post sul profilo ufficiale di Camilla Mangiapelo potete cliccare qui.

