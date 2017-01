Uomini e Donne/ Anticipazioni e Trono Over: nuovo anno e nuovi amori anche per Gemma Galgani, ecco il suo messaggio, foto (News, oggi 1 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NUOVO ANNO E NUOVI AMORI PER GEMMA GALGANI, ECCO IL SUO MESSAGGIO - I protagonisti del trono over sono pronti a dare il via a un nuovo anno ricco di novità, ma per rivederli nel salotto di Uomini e donne dovremo pazientare ancora un po'. Non mancano sui social, però, i costanti aggiornamenti dei tanti senior, che nelle ultime ore hanno condiviso alcuni scatti per augure un buon anno a tutti i loro fan. Fra questi non poteva mancare Gemma Galgani, che ha passato la lunga notte di Capodanno 2017 a teatro in compagnia degli amici di sempre. Ecco il suo messaggio per i tanti follower: "Ed è così che è iniziato il nuovo anno .... il teatro...i miei cari amici Paola Plenty e Leoluca Campagna sempre presenti, le mie mascherine e uno degli artisti di questa magnifica serata!!!! Un grazie immenso a chi ha reso possibile questo capodanno e a tutti voi che siete sempre insieme a me... le luci si spengono ma da domani incomincia una nuova giornata... bacini buonanotte!!!". Gems, quindi, è pronta a dare il via a un nuovo anno pieno di novità. Quali sorprese riserverà al suo pubblico la dama torinese? Cliccate qui per visualizzare il suo post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: CHIUSURA CON IL BOTTO PER IL RE LEONE – Dove starà andando Sossio Aruta? A quanto pare il cavaliere di Uomini e donne ha deciso di passare il Capodanno in famiglia e proprio per questo si è già messo in viaggio in autostrada per raggiungere la meta della serata. Questo, però, non lo ha fermato e non lo ha tenuto lontano dai social dove ha voluto pubblicare questa foto con vino e un bel camino per salutare i fan e augurare loro un buon anno nuovo, segno che non tornerà presto sui social, almeno non nelle prossime ore. In particolare, il Re Leone della trasmissione, ha scritto: "UN 2017....CHE POSSA RISCALDARE TUTTI I VOSTRI . ??????.. IL RE LEONE...". Riuscirà questo nuovo anno a regalare l'amore al cavaliere oppure i tempi per lui non sono ancora maturi? Magari per riuscire a trovare una donna finirà anche lui nel trono classico come Luca Rufini? Proprio poco fa il Re Leone ha voluto chiudere con il botto con tanto di occhiali tipici delle feste e ben due segni di vittoria per la sua prima foto del 2017. Ecco qui lo scatto postato poco fa su Instagram.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI, NUOVE AVVENTURE E VECCHI AMORI PER LA DAMA PIÙ AMATA DELLA TV - Con l’arrivo del nuovo anno, tutti i fan di Uomini e Donne sono in attesa di assistere ai nuovi episodi del trono classico, che tornerà su Canale 5 al consueto orario a partire da lunedì 9 gennaio. I protagonisti delle nuove puntate, come ormai noto, saranno Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che continuano a catalizzare l’attenzione sulle loro storie anche da “single”. La loro vicenda, come rivelano le anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale mariadefilippi.it, è stata al centro dell’ultima registrazione dello scorso 28 dicembre, ma come al solito il lungo sfogo della dama ha riacceso la polemica con Tina, che per dire la sua ha scelto di raggiungerla direttamente dietro le quinte dove, per l’ennesima volta, ha dichiarato di non sopportarla più. Gemma, che spera ancora di poter trovare l’uomo giusto, ha chiuso il vecchio anno con un bilancio in amore non del tutto positivo, visto l’epilogo del suo legame con Marco Firpo e la successiva delusione avuta da Cesare. Ma la dama non ha di certo perso la speranza e anche se non ha ancor incontrato l’amore della sua vita, ha comunque ritrovato il sorriso in tv. Riuscirà a sfruttare la sua nuova arma per conquistare il cuore di qualcuno?

