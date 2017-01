007 CASINO ROYALE/ Su Rai 4 il film con Daniel Craig ed Eva Green

007 CASINO ROYALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - 007 Casino Royale è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.05. Una spy story realizzata nel 2006, si tratta del 21esimo film che ha come protagonista il mitico James Bond, agente segreto al servizio di sua maestà la regina d'Inghilterra. Dietro alla macchina da presa di questo film possiamo trovare Martin Campbell, ottimo autore neozelandese classe 1943, la sua filmografia si caratterizza per la presenza di film di grande popolarità e di sicuro successo al botteghino come "GoldenEye", "La maschera di Zorro " e "Lanterna Verde". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di grande livello, il protagonista ha il volto glaciale del bellissimo Daniel Craig, attore britannico reso popolare proprio dal personaggio di James Bond. Nel corso della sua carriera, infatti, ha recitato in altri tre film incentrati attorno alla figura del popolare agente segreto. Al suo fianco troviamo un'attrice di particolare fascino e di grande intensità, si tratta della bellissima Eva Green, attrice francese lanciata da Bernardo Bertolucci in "The Dreamers". Citiamo, infine, la presenza del danese Mads Mikkelsen, attore di grande talento nato a Copenaghen nel novembre del 1965, nel corso della sua brillante carriera ha recitato in film di grande livello come, ad esempio, "Il sospetto", "Royal Affair" e "Rogue One: A Star Wars Story". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

007 CASINO ROYALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio a Praga, James Bond (Daniel Craig) uccide Dryden (Malcolm Sinclair) ed uno dei suoi uomini, due agenti dell'MI6 che hanno tradito il Regno Unito. Grazie a questi due omicidi a sangue freddo, il nostro protagonista riesce a guadagnare il doppio zero che compone il codice di ogni spia scelta al servizio di sua Maestà la regina d'Inghilterra. La linea temporale si sposta in Uganda, nel paese africano, il misterioso Mr. White (Jesper Christensen) introduce il finanziere Le Chiffre (Mads Mikkelsen) al pericoloso signore della guerra Steven Obanno (Isaach De Bankolé). Quest'ultimo affida a Le Chiffre una grossa somma di denaro che l'uomo d'affari dovrà utilizzare per vendere e riacquistare molte azioni della Skyfleet, celebre compagnia aerospaziale. In Madagascar, nel frattempo, James Bond insegue un bombarolo senza scrupoli di nome Mollaka (Sebastien Foucan) all'interno di un'ambasciata africana. L'agente segreto riesce ad uccidere il terrorista Mollaka, nel corso dell'operazione, però, fa saltare in aria l'intero edificio. A Londra, il capo MI6 M (Judi Dench) ammonisce Bond per la sua eccessiva temerarietà e consiglia al nostro protagonista di ripensare al suo futuro come agente. 007, però, non ha nessuna intenzione di mollare e continua la sua indagine, scoprendo che Mollaka aveva corrotto un funzionario greco chiamato Dimitrios Alex (Simon Abkarian), la spia dà la caccia a questo nuovo nemico per mezzo mondo. Riuscirà ad acciuffarlo e lo ucciderà all'interno dell'aeroporto di Miami, dove l'uomo sta progettando di far saltare in aria un aereo prodotto dalla Skyfleet, obbedendo ad un preciso desiderio di Le Chiffe. Bond sventerà l'attentato, provocando un'ingente perdita di denaro per il finanziere. L'uomo, allora, decide di recuperare il suo capitale organizzando presso il Casino Royale del Montenegro una partita di poker di alto profilo, l'MI6, allora, decide di utilizzare le ottime capacità di giocatore del nostro James Bond per mandare al tappeto l'organizzazione criminale di Le Chiffe...

