500 GIORNI INSIEME/ Su La5 il film con Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel, alla regia Marc Webb (oggi, 10 gennaio 2017)

500 GIORNI INSIEME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - 500 giorni insieme, il film in onda su La5 oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una commedia sentimentale prodotta nel 2009 negli Stati Uniti D’America ed è stata diretta da Marc Webb, vede nella parte di attori protagonisti Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel. Il film è stato già inserito parecchie volte nel palinsesto televisivo del bel paese. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

500 GIORNI INSIEME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film usa come trama i 500 giorni passati da una coppia appena formatasi, quella composta da Tom Hansen e Sole Finn. I due si conoscono sul posto di lavoro, un’azienda che produce biglietti d’auguri, azienda nel quale lui si occupa della redazione dei messaggi augurali, e lei invece è la segretaria del presidente. La storia si espleta nonostante le differenze caratteriali dei due, con l’uomo che vede l’amore come un sentimento sublime, e la donna che molto più schietta e pragmatica pensa solamente a una storia che la possa soddisfare, senza coinvolgerla sentimentalmente. I giorni passano inesorabilmente e tra appuntamenti e litigate i due superano la meta del periodo. È infatti il 290° giorno quando tra i due giovani scoppia una furiosa lite che era nata dopo aver visto un film che per il ragazzo era l’essenza del vero amore che però non viene accettato dalla donna. Il giovane entra in una depressione profonda che dura qualche mese. I giorni che passano permettono a Tom di metabolizzare la rottura, ma l’amore riscoppia imperioso quando ad una festa Tom incontra nuovamente Sole, la donna lo invita ad una festa che si terrà a casa sua, festa che però è il fidanzamento della donna. La scoperta non fa altro che amplificare la delusione di Tom, che si rinchiude nuovamente in casa cercando di accettare l’allontanamento della donna, che aveva idealizzato come l’unico amore della sua vita. Nei giorni passati pensando alla perdita, decide di lasciare il posto di lavoro, un posto che capisce lo soddisfaceva poco soprattutto sotto il profilo lavorativo. Si arriva cosi al discorso di dimissione del giovane, che pero al 488° giorno capisce che deve superare l’impasse che si era creato. La sua è di fatto l’accettazione di un importante traslazione dei suoi sentimenti, egli infatti da quel momento non proverà più amore per Sole ma solo una grande amicizia, decide per questo di continuare a frequentare la donna ma solamente come amica, e parimenti di cercare un nuovo lavoro sfruttando le sue potenzialità, che lo avevano fatto laureare in architettura con ottimi voti. Si arriva cosi al 500° giorno, giorno in cui il ragazzo si reca in un importante studio di design alla ricerca di un lavoro, qui incontrerà una bella ragazza, e come suggello chiederà ad essa un appuntamento.

