AFFARI TUOI/ Agnese, l’87enne concorrente umbra che ha commosso tutti (oggi, 10 gennaio 2017)

AFFARI TUOI, AGNESE: LA CONCORRENTE UMBRA CHE HA COMMOSSO FLAVIO INSINNA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Nella puntata di lunedì 9 gennaio 2017 di Affari Tuoi, noto quiz show condotto da Flavio Insinna nel preserale di Rai 1, Agnese concorrente proveniente da Montefalco in Umbria ha commosso tutti raccontando la storia della propria vita. Agnese, arzilla nonnina di 87 anni, alla fine ha portato a casa 33 mila euro dopo aver dato via il suo pacco depositario della cifra di 250 mila euro. Una concorrente di grande carattere che con la propria simpatia ha trascinato il conduttore e tutto il pubblico a fare il tifo per lei. Una volta accettata l’offerta del dottore, Agnese rispondendo ad Insinna che gli chiedeva cosa avrebbe fatto con la vincita ha sottolineato l’intenzione di mettere qualcosa da parte per la sua vecchiaia (la donna vive da sola) ed una parte da destinare ai ‘bambini realmente poveri’. La stessa Agnese nel corso della puntata è riuscita anche a far commuovere Insinna e buona parte del pubblico raccontando la storia della propria vita: abbandonata a Spoleto poche ore dopo la propria nascita, ha riabbracciato i veri genitori all’età di 17 anni. La donna parlando di questo evento lo ha definito il più bel giorno della propria vita invitando tutti ad amare i propri genitori e la propria madre: “Avere una mamma è importantissimo e per vivere serenamente non bisogna mai arrabbiarsi”.

