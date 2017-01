ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO 2017 - Settimo appuntamento sul piccolo schermo di Sky Uno con Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il format guidato dall’omonimo chef che è pronto a viaggiare in tutto lo Stivale (e anche all’estero, grazie alle puntate registrate in questa terza edizione) per mettere a confronto alcuni locali che appartengono ad una stessa cultura e tradizione gastronomica. Una sfida sul piano dei sapori del posto, che accomunano - con stili e proposte, poi, del tutto differenti - i ristoratori pronti ad accettare la competizione: anche stasera, martedì 10 gennaio 2017, saranno quattro i volti primi a sfidarsi portando sul campo il proprio ristorante. Ognuno di loro dovrà offrire un pranzo agli avversari e allo chef, venendo poi giudicato in merito a menù proposto, location, servizio e prezzo. L’ultima parola, nonostante i punteggi finali, rimarrà in ogni caso sembra in mano ad Alessandro Borghese. La sfida del prime time di oggi è ambientata a Milano, chi ne uscirà il vincitore? Al centro, più tardi, ci sarà proprio la carne, un’ingrediente amatissimo dalla città meneghina, basti pensare all’ossobuco e alla Cassoeula. Ma in molti si stanno appassionando anche alla carne alla griglia, e non è escluso che ci saranno diverse sorprese in questo senso.

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO 2017: LO CHEF SBARCA A MILANO - Dopo l’appuntamento a Trieste della settimana scorsa e quello a Londra di quella prima ancora, oggi - martedì 10 gennaio 2017 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti è pronto a sbarcare a Milano, tra le vie del capoluogo lombardo. I locali in gara sono: La Griglia di Varrone, Muu House, San Telmo e La Filetterai Italiana. La Griglia di Varrone è guidata da Massimo, che propone ai propri clienti ricette molto particolari provenienti su tutto il mondo e carni cotte con legno di quercia. Al Muu House vede invece a capo il toscano Francesco: facile immaginare come in questo posto la fiorentina di chianina sia quasi una religione: insieme a questa, però, vengono proposti anche diversi altri piatti di tradizioni differenti, a partire dale Kobe giapponese, una varietà di manzo legata ad una leggenda derivante appunto dal Giappone. La Filetteria italiana si trova invece in zona Brera, ed è gestita da Edoardo, che è fortissimo sui filetti, sia che si tratti di filetti di tigre che di canguro. Per concludere c’è il San Telmo, che ha portato nel capoluogo lombardo la tradizione argentina della cottura della carne. Chi sarà il vincitore della settima puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti?

© Riproduzione Riservata.