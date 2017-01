AMICI 2017 / Ed.16 news: verso il serale, ecco perché Emma lascia, Elisa ci ripensa e Morgan confermato con Sabrina Ferilli (oggi, 10 gennaio)

AMICI 2017, ED.16 NEWS: VERSO IL SERALE, CHI TORNA E CHI LASCIA (OGGI, 10 GENNAIO) - Dopo la formazione ufficiale della scuola di Amici 16, l'attenzione si è spostata sul serale: quale la data di inizio? Quando si apriranno i battenti della parte più importante della scuola ideata da Maria De Filippi? All'interno dello show in prime time però, ci saranno notevoli novità e cambiamenti anche perché, la maggior parte dei vocal coach presenti sarà decisamente rinnovata. Nonostante i prossimi impegni di Maria De Filippi alla co-conduzione del Festival di Sanremo con Carlo Conti, la regina della televisione italiana ha sempre un asso nella manica e così, portandosi avanti con le registrazioni del talent show, avrà modo di controllare perfettamente tutti i programmi attualmente in onda, serale di Amici compreso. Secondo quanto si legge in rete tra anticipazioni e news, pare che Maria De Filippi abbia tutta l'intenzione di rinnovare alcuni aspetti del programma e così, tra le tante cose, i direttori artistici subiranno notevoli cambiamenti che scopriremo nel corso di questi mesi. Secondo le prime indiscrezioni infatti, il serale di Amici dovrebbe debuttare in prime time tra marzo ed aprile anche se - attualmente - non si conosce la data ufficiale. Secondo quanto si è letto ultimamente tra le pagine di "Chi" però, Emma Marrone ha rinunciato al suo ruolo di vocal coach per lavorare al suo nuovo progetto discografico dopo un 2016 ricco di notevoli soddisfazioni. Dopo 4 anni di onorata carriera da direttore artistico, Emma ha pensato bene di dedicarsi solo al suo lavoro ed anche ad Elodie Di Patrizi dopo averla presa sotto la sua ala protettrice in attesa di Sanremo 2017. Sempre dalle pagine di "Chi" però, emergono alcune news riguardanti Elisa e, dopo il suo momentaneo dietrofront, la cantante adesso ha accettato di tornare in pista nel serale di Amici 2017. Confermato anche Morgan (anche se non si conosce il suo ruolo ufficiale al momento) e Sabrina Ferilli in giuria dopo l’esperienza con House Party insieme a Maria De Filippi. Le prime news ufficiali, con molta probabilità si concretizzeranno tra circa un mese: quali gli allievi che entreranno a far parte del serale? Lo scopriremo presto.

© Riproduzione Riservata.