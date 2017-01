ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN / Il calciatore umiliato in pubblico? La spadaccina: “incontriamoci” (oggi, 10 gennaio 2017)

ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN, IL CALCIATORE UMILIATO IN PUBBLICO? (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Sta facendo discutere molto il comportamento di Antonella Fiordelisi, la bella spadaccina che ha pubblicato sul web le foto della conversazione avuta con Gonzalo Higuain, il calciatore che le ha chiesto una "foto del lato B". Nel far uscire in pubblico questi screen, Antonella ha definito Higuain "malato": immediata la reazione del calciatore che, forse sentitosi umiliato dal gesto della spadaccina, ha deciso di metterla nella lista nera dei contatti social. "Parlando sui social, qualcuno mi chiedeva se avessi mai chattato con personaggi famosi. Ho risposto ingenuamente di sì e ho fatto il nome di Higuaín. Sono stata presa in giro, mi hanno detto che mi ero inventata tutto, allora ho pubblicato quella che per me era una conquista importante (...) È scoppiato l’inferno. Tutti hanno ripreso la notizia e fotografato la chat. Quando me ne sono accorta, l’ho tolta, ma era troppo tardi. Non volevo offenderlo. Non mi sarei mai permessa di dargli del maniaco, anche se il messaggio che è passato, lo so, è negativo (...)", ha detto Antonella Fiordelisi in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi.

ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN, LA SPADACCINA LO INVITA PER UN CAFFÈ (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Antonella Fiordelisi sembra veramente pentita di aver pubblicato le foto della conversazione avuta con Gonzalo Higuain e cerca di chiedere scusa al calciatore tramite le pagine di Chi, cui ha rilasciato un'intervista esclusiva sperando che potesse essere perdonata dal ragazzo. "Gonzalo, ti chiedo scusa. Sono pronta a venire a Torino o se passi tu a Salerno a offrirti un caffè. Non volevo scrivere che sei un malato. Ho usato uno slang giovanile per dire: esagerato. Scusami". Higuain accetterà la richiesta della bella spadaccina? C'è da dire che in questo modo potrebbe comunque far avverare il suo desiderio di conoscerla. E Antonella Fiordelisi specifica a Chi: "Questa vicenda mi ha fatto capire che non si può pubblicare tutto e che c’è una responsabilità per quello che scrivi. Dalle foto che posto potrei sembrare una ragazza facile, ma non è così. Sono una brava ragazza, non ho mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e mi vanto del seno piatto. Avere un bel didietro mica è una colpa!".

