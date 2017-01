ARROW 5 / Anticipazioni puntata del 10 gennaio 2017: Prometheus attacca Church! Sarà lui ad uccidere Freccia Verde

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Le Reclute". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo lo scioglimento del team, Green Arrow (Stephen Amell) è costretto ad occuparsi da solo di mantenere l'ordine e la giustizia in città, con l'aiuto di Felicity (Emily Bett Rickards) che lo coordina da remoto. Intanto, Thea (Willa Holland) presenzia al posto del fratello ad un evento pubblico in memoria di Black Canary (Katie Cassidy). All'arrivo di Oliver, il Sindaco diffama la poca efficienza delle forze dell'ordine per contrastare il crescendo di criminalità. Quinn gli ricorda il suo ruolo di Primo Cittadino, ma Oliver ha diverse difficoltà a far convivere i due lati della sua doppia vita. Nel passato, Oliver si trova in Russia, dove combatte illegalmente e viene catturato da un misterioso gruppo conosciuto come Bratva. Nel presente, Oliver contrasta alcuni criminali, ma viene ostacolato da Wild Dog (Rick Gonzalez), che cerca di aiutarlo. Rifiuta però di creare un nuovo team come consigliato da Curtis (Echo Kellum) e Felicity. Nel frattempo, Tobias Church (Chad L. Coleman) e la sua gang continuano a prendere il contollo degli altri quartieri della città, uccidendo agenti sotto copertura e civili. Oliver richiede l'aiuto di Lance (Paul Blackthorne), ritornato in città ma visibilmente ubriaco per via degli ultimi eventi, fra cui la rottura con Donna (Charlotte Ross). E' anche convinto che il team si riunirà in tempi brevi e visto che il consiglio di Felicity non viene ascoltato, la ragazza chiede a Curtis di fare dei controlli su Wild Dog. Durante la cerimonia per Laurel, un gruppo di motociclisti armati irrompe sul posto e rapisce Oliver su ordine di Church, dopo aver sparato sulla folla. Il bersaglio del criminale è Green Arrow e crede che rapire i maggiori esponenti politici della città lo farà comparire sul posto. Nel passato, Oliver si trova al cospetto del suo vecchio amico Anatoly Knyazev (David Nykl), ma rifiuta di aiutarlo ad uccidere Konstantin Kovar (Dolph Lundgren). Mentre Thea entra in crisi perché non si sente più una Giustiziera, Oliver viene picchiato da un ufficiale, che tuttavia uccide poco prima dell'arrivo della sorella. Dopo averlo salvato, Thea gli contesta tuttavia l'aver ucciso con troppa facilità e decide di non riprendere i suoi panni di Speedy. Oliver però continua a non volere un nuovo team e rintraccia invano Diggle (David Ramsey), ma accetta il consiglio di Lance si fidardi del Tenente Frank Pike (Adrian Holmes) e dei suoi uomini. Dopo aver sgominato alcuni criminali, Oliver annuncia la creazione dell'unità Anticrimine, mentre Church unisce i principali leader criminali sotto il proprio comando per distruggere Freccia Verde. Quella sera, mentre Curtis chiede ad Oliver di far parte della squadra, un misterioso arciere conosciuto come Prometheus, uccide un uomo.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LE RECLUTE" - Oliver accetta di creare il nuovo gruppo e di insegnare alle reclute tutto ciò che ha appreso durante il suo periodo nella Bratva. Le cose tuttavia non vanno come previsto, perché i nuovi Giustizieri non conoscono Green Arrow ed in più non si fidano. Senza considerare che Prometheus in circolazione non fa che compromettere la credibilità di Green Arrow. Intanto, John ritorna ad intraprendere la carriera militare, ma incappa in un ufficiale che gli impone di collaborare in una vendita di armi nucleari. Thea invece propone a Lance di diventare il vice del Sindaco, mentre Prometheus attaccherà Church, desideroso di essere lui ad uccidere Arrow. Per riuscire a non compromettere la situazione, Oliver decide di rivelare la verità al gruppo riguardo alla sua doppia identità.

