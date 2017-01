Arrow, The Flash, Supergirl: tornano stasera su italia 1. Anticipazioni e curiosità 17 Gennaio 2017, cosa succederà ai nostri eroi?

Arrow, The Flash e Supergirl, anticipazioni e curiosità - ci riservano delle grosse puntate per il prossimo 17 gennaio: cosa accadrà ai nostri eroi della Dc che combattono il male ma sempre in preda alle debolezze delle passioni umane? L'episodio di Arrow si intitola una Questione di fiducia (A Matter of trust, titolo ispirato a una canzone di Billy Joel) e vedrà Oliver doversi sporcare le mani con un traffico molto spinoso: quello di droga, portato in città dallo spacciatore Derek Sampson. Oliver vuole affrontare la questione da solo ma il suo team decide di intervenire e dare una mano al loro leader: la faccenda però si complica più del previsto dato che riusciranno sì a sconfiggere Derek, ma a un caro prezzo che renderà la situazione ancora più grave e pericolosa. Mentre Oliver deve far fronte a questo rompicapo terribile, Barry - in un episodio di The Flash intitolato Magenta - si prepara al suo appuntamento con Iris, cercando per una volta di lasciare da parte i supereroi e i loro poteri: ma, come è naturale che sia in queste situazioni - e per la nota legge di Murphy - ovviamente qualcosa va storto e Barry deve intervenire. Poco lontano dal luogo del romantico appuntamento, Frankie, una ragazza picchiata dal padre adottivo, scatena i suoi poteri scatenando un vero putiferio. Ovviamente a indagare va Barry (che ha quindi detto addio al suo appuntamento romantico) che, dopo l'interrogatorio della ragazza, trova molto strano che lei non ricordi nulla di quanto accaduto. In mezzo a tutte queste tragedie e momenti d'amore mancati, anche Supergirl va incontro ad alcune difficoltà. Nonostante una puntata in cui non c'è Clark "Superman" Kent, la trama di Welcome to earth risulta intrigante e piena di colpi di scena. Supergirl dovrà affrontare ancora una volta una minaccia dato che il rifugiato alieno continua a darle filo da torcere, arrivando a batterla proprio il giorno dell'arrivo della Presidentessa degli Stati Uniti d'America. Ad aggravare la situazione, ci si mette anche la questione lavoro: Kara deve andare a intervistare Lena Luthor, e qui scopre che l'azienda della donna ha ideato un macchinario che permette a tutti di sapere quando hanno un alieno davanti agli occhi. Kara ha paura che questo provochi sentimenti xenofobi e panico diffusi, ed è sempre più preoccupata che la sua vera identità di Supergirl possa essere svelata. Pronti a vedere i supereroi della Dc dare battaglia ancora una volta contro i loro nemici? Arrow, The Flash e Supergirl sicuramente non vedono l'ora.

