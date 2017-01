BEAUTIFUL/ Anticipazioni: Eric mette le cose in chiaro, lui e Quinn non saranno mai una coppia! (Oggi, puntata 10 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: ERIC HA LE IDEE CHIARE - Beautiful ha stabilmente ripreso il suo posto di comando nel ricco palinsesto pomeridiano di Mediaset. La soap americana andrà in onda per tutta la settimana, compreso sabato quando farà da traino ad Amici di Maria De Filippi, che ha oramai concluso le sue vacanze natalizie. Nell'appuntamento di domani Eric e Quinn continueranno a frequentarsi, nascondendo i loro incontri clandestini a tutti i familiari. Sebbene Steffy sia stata sincera con la suocera, dicendole che non dovrà creare ulteriori problemi alla famiglia, la donna non ascolterà tali consigli, facendo costanti pressioni ad Eric. Quest'ultimo però metterà le cose in chiaro: tra loro non potrà esserci futuro dal punto di vista sentimentale. La loro dovrà restare un semplice flirt con nessun impegno da parte di entrambi. Ma davvero sarà possibile credere a queste promesse da mercante o Quinn dimostrerà di essere la solita subdola manipolatrice?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: AL VIA I PREPARATIVI PER LA FESTA DELL'INDIPENDENZA - Nelle puntate italiane di Beautiful la relazione tra Wyatt e Steffy proseguirà, anche se tra alti e bassi caratterizzati soprattutto dalle continue intromissioni di Quinn. I coniugi Spencer decideranno di organizzare nella casa di Malibù la tradizionale grigliata per l'Indipendence Day, nella quale verranno invitati tutti i membri delle rispettive famiglie. A raggiungere la coppia sarà anche Katie, che aiuterà la nuora nei preparativi proprio nel momento in cui sarà al centro delle discussioni tra Liam, Brooke e Bill. Proprio mentre la serenità sembrerà essere ritrovata per la madre di Will, Liam scoprirà il bacio d'addio tra il padre e la Logan. E non potrà mancare di esprimere le sue critiche nei confronti della coppia: non solo Bill lo ha più volte rimproveranno gridando a destra e manca l'importanza dei voti matrimoniali, ma Brooke ha tradito nuovamente la sorella, riportando in lei le terribili sofferenze del passato. Per questo la verità dovrà essere svelata, il prima possibile!

