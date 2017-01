BUONGIORNO PAPÀ / Raoul Bova e Marco Giallini nel film su Canale 5 in prima serata (oggi, 10 gennaio 2017)

BUONGIRONO PAPA, ANDREA, L’ARRIVO A SORRPRESA DELLA FIGLIA SCONVOLGE IL SINGLE IMPENITENTE ANDREA: IL CAST - Questa sera su Canale 5 in prima serata va in onda il film Buongiorno papà, film con Raoul Bova del 2013. La pellicola ha preso il posto questa sera della serie tv spagnola, Quello che nascono i tuoi occhi. Nel film l’attore Raoul Bova ha il ruolo del protagonista, il single impenitente Andrea Manfredini, accanto a lui recita Marco Giallini, che di recente ha interpretato Rocco Schiavone, protagonista dell’omonima serie tv della Rai. Nel cast recitano molti altri volti noti del cinema e della televisione italiani: Giorgio Colangeli (calato nelle vesti del Sergente Colangeli), Nicole Grimaudo (nei panni di Lorenza Metrano), Ninni Bruschetta (nel ruolo di Adriano) e la bravissima Paola Tiziani Cruciani (interpreta Adele Stramaccioni) ed Edoardo Leo, nei panni del coinquilino di Andrea, Paolo, che è anche il regista di questa commedia italiana.

BUONGIORNO PAPA, ANDREA, L’ARRIVO A SORRPRESA DELLA FIGLIA SCONVOLGE IL SINGLE IMPENITENTE ANDREA: LA TRAMA - Il protagonista del film, Andrea, lavora nel settore cinematografico dove si occupa di inserire prodotti pubblicitari all’interno dei diversi film, ossia il product placement. Ha 40 anni ed è single perché preferisce passare da una storia all'altra senza doversi preoccupare di dover instaurare nessun rapporto fisso di lunga durata. Nell'ambito lavorativo mostra il meglio di sé, ha un notevole successo professionalmente, tanto da potersi permettere uno stile di vita notevole, vivendo in un loft in centro a Roma e guidando una porsche. Nell'appartamento con lui però vive un amico, di nome Paolo, che ha una visione completamente diversa della vita rispetto al protagonista. Infatti, oltre ad essere educato, mostra una spiccata sfortuna sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. L'idillio di Andrea però si viene a rompere quando alla sua porta bussa una giovane ragazza di 17 anni dichiarando di essere sua figlia e di aver perso la madre da pochi mesi. Tale notizia scombussola la vita perfetta dell'uomo in carriera e per accertarsi che la ragazza non menta la sottopone al test del Dna. Arriva così la conferma di quanto Layla, la giovane ragazza, diceva di essere e così Andrea si trova a dover convivere sia con lei che con il nonno Enzo. Inizia così una vita familiare a cui il protagonista non era abituato e deve modificare anche il suo modo di rapportasi con le persone andando a creare rapporti diversi. Un'altra presenza nel film è poi composta da Lorenza, un'insegnante di educazione fisica che si dimostra attiva e molto esuberante. Per compensare l'assenza che ha avuto nei confronti di Layla per tutti questi anni, Andrea riempie la giovane con tanti regali ma ciò non basta a convincere poi la ragazza a non partire con il nonno. Sarà così quest'ultimo a prendere in mano le redini ed evitare che ciò accada, così l'uomo parte da solo e la nipote resta in compagnia di suo padre. Andrea e sua figlia così avranno modo di vivere una nuova vita insieme, sotto lo stesso tetto, andando a recuperare il tempo perduto.

