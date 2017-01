BELEN RODRIGUEZ, NEWS: I FAN LA ACCUSANO DI AVER CEDUTO AI RITOCCHINI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez è stupenda ma sono in molti che, viste le ultime foto che pubblica sui social network, la accusano di aver ceduto al chirurgo ed essersi fatta qualche ritocchino. La bella showgirl argentina non ha mai risposto a queste critiche, ma sono in molti a dire che le sue labbra e i quoi zigomi sono evidentemente diversi rispetto a quelli di qualche anno fa. "Il suo labbro superiore sembra quello di una carpa agganciata all'amo", le scrive un utente sotto una foto pubblicata in cui Belen mette in evidenza proprio la sua bellissima bocca. Non solo occhi, naso, bocca e viso: alcune persone la accusano addirittura di usare troppo photoshop, così tanto che nelle foto non assomiglia nemmeno alla vera se stessa. "Ma tutta questa finzione non ti basta.. vuoi anche gli occhi verdi!! Tra qualche anno ti vedremo con gli occhi blu, tu dirai che sono naturali e che li hai sempre avuti e i tuoi fans ti difenderanno dicendo che è vero", scrive una ragazza. Clicca qui per vedere la foto di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: I FAN LA ACCUSANO DI AVER CEDUTO AI RITOCCHINI, MA È VERO? (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Insomma, sono in molti a credere che Belen Rodriguez non sia completamente naturale e che abbia ceduto al fascino del bisturi. La bella showgirl argentina però non ha mai ammesso di essersi rifatta, e ha lasciato che giornali e tabloid continuassero a chiedersi cosa abbia potuto fare al suo corpo senza però averne mai la certezza. Addirittura c'è chi dice che Belen si sia rifatta il fondoschiena! La fidanzata di Andrea Iannone però, è una fan del mangiar sano e dell'attività fisica, quindi in realtà è probabile che il suo fisico perfetto sia frutto solo del suo sudore e della sua fatica. Ovviamente, a meno che non diventino evidenti, non potremmo mai sapere se Beln si sia fatta qualche ritocchino oppure se i suoi cambiamenti siano solo frutto della sua crescita e dello sport: intanto però, le malelingue continuano a parlare e dire cattiverie sul suo conto ma lei, come sempre, non ha intenzione di rispondere a queste persone.

