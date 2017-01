CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: VALENTINA E IL DOTTOR MATTEI, CRISTIANO CACCAMO NEI PANNI DI GABRIELE (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4 ha debuttato la scorsa domenica sul piccolo schermo di Rai 1 portando a casa un ottimo risultato di audience, nonostante la temibile concorrenza de Il Segreto su Canale 5. Per la gioia dei fans della fiction con Elena Sofia Ricci, questa settimana l’appuntamento sarà doppio, dal momento che il terzo e il quarto episodio - dal titolo "La lista” e “Colpire non subire” - prenderanno il via già dopodomani, giovedì 12 gennaio 2017. Le anticipazioni rivelano che Azzurra cercherà di rimettersi in carreggiata con il suo tirocinio, mentre Valentina farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al brillante e giovanissimo chirurgo Gabriele Mattei, che ha il volto di Cristiano Caccamo. Già protagonista ne Il paradiso delle signore (Rai 1) e in Matrimoni e altre follie (Canale 5), Caccamo si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a Grazia e ha confessato come è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo: “Tutta colpa di mio padre. Desiderava che io facessi qualcosa di artistico: prima ho studiato chitarra e, in seguito, recitazione. Nessuno pensava che mi sarebbe piaciuta a tal punto da investire lì il mio futuro”. Pronti a ritrovarlo nei panni di Mattei in Che Dio ci aiuti 4?

© Riproduzione Riservata.