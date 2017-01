CLAUDIA GERINI & ANDREA PRETI / L'attrice si confessa a Chi:"Con Zampaglione è finita da un anno. Nuovo amore? Dico che..." (oggi, 10 gennaio 2017)

CLAUDIA GERINI & ANDREA PRETI, L'ATTRICE SI CONFESSA A CHI:"CON ZAMPAGLIONE È FINITA DA UN ANNO" (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - In un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Claudia Gerini ha parlato di Andrea Preti e di quello che le riviste di gossip hanno definito il suo nuovo grande amore. Alcuni giornali, dopo che i due erano stati paparazzati insieme, avevano parlato di un tradimento dell'attrice nei confronti del compagno storico, Federico Zampaglione, dal quale la Gerini ha avuto anche Linda, una bambina di 7 anni. L'attrice, però, ha tenuto a ribadire come la storia con il cantante dei Tiromancino sia finita da tempo:"Siamo diventati migliori amici. Federico rimarrà sempre nella mia vita. Lui per me è diventato un confidente, un amico e resta il padre di nostra figlia Linda. Ci siamo lasciati da quasi un anno, ma non abbiamo avuto il coraggio o forse la consapevolezza di comunicarlo ufficialmente. Sono uscite mie interviste, lo so, ma erano vecchie, fatte in autunno quando stavamo ancora pensando se dirlo o no". Insomma, in attesa di capire cosa sarà del flirt con Andrea Preti, quel che è certo è che si è chiusa la storia d'amore tra la Gerini e Zampaglione.

CLAUDIA GERINI & ANDREA PRETI, L'ATTRICE SI CONFESSA A CHI:"NUOVO AMORE? DICO CHE..." (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Claudia Gerini ha parlato in esclusiva a Chi del suo presunto nuovo amore con Andrea Preti, il modello ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi conosciuto durante una riunione per un nuovo progetto cinematografico con il quale sarebbe scattato subito un colpo di fulmine. La Gerini ha chiarito che i contorni di questa storia non sono chiari neanche a lei:"Andrea Preti l'ho conosciuto, è vero, le foto le hanno viste tutti, ma ora ci vuole un momento di pausa. Prima me ne andrò per qualche giorno in montagna con mia sorella, poi volo a Los Angeles, da sola. Ne ho bisogno. Meglio chiarirsi le idee in questi casi e capire cosa sia giusto fare. Di certo non è tempo, né il momento per parlare di grandi amori". Nel frattempo il diretto interessato è stato fotografato insieme alla mamma della Gerini, Tania, alla quale l'attrice è legatissima. Sarà lei a regalare ad Andrea Preti i consigli giusti per avere la meglio sui dubbi di Claudia Gerini?

