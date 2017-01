CROWDED / Anticipazioni puntata del 10 gennaio 2017: Mike rivede la madre, ma... (finale di stagione)

CROWDED, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Joi trasmetterà l'ultimo episodio della sit-com Crowded, in prima Tv assoluta. Sarà il tredicesimo, dal titolo "Figlio di madre hippie". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mike (Patrick) è eccitato perché crede di aver vinto i biglietti per il concerto dei Pearl Jam ad una trasmissione radio, ma scopre che si tratta di uno scherzo. Stella (Mia Serafino) gli rivela tuttavia che il suo nuovo ragazzo può procurare dei biglietti per lo show, rendendolo felice all'istante. Intanto, Shea (Miranda Cosgrove) entra in crisi perhé dopo l'uscita con Nate (Sterling Knight) non sa se scrivergli, chiamarlo oppure no. Anche se tutti i suoi familiari le impongono di non farlo, soprattutto Alice (Carlease Burke), la ragazza è tormentata sul da farsi. Poco prima di partire, Stella rivela invece al padre di credere che preferisca la sorella a lei, perché è sempre stata perfetta, anche quando è arrabbiata. Poco dopo, Shea compare dal sedile posteriore dell'elicottero, rivelando di essersi rifugiata lì per riflettere. Rivela tuttavia alla sorella di aver sempre ammirato il suo coraggio, così come il padre. Mike assiste ad una lite fra Bob (Stacy Keach) ed il fratellastro Ethan (Clifford McGhee), ma non riesce a capire di che cosa si tratti. Più tardi, Martina (Carrie Preston) e le figlie trascorrono la serata in uno strip club per gay, dove notano che c'è anche Ethan. Il fatto che il ragazzo stia abbracciando un amico, fa intuire a Martina che Ethan sia gay e che Bob non lo accetti. Decide quindi di parlarne con Alice, che stranamente si dimostra molto comprensiva, digerendo in tempo record la notizia. Decide anche di andare al club per vedere il figlio e con sua sorpresa scopre che è anche uno stripper. Dopo essere stato smascherato, Ethan rivela però di trovarsi lì solo per ballare, spingendo Stella a tirare un sospiro di sollievo. Anche se i due sono visibilmente attratti l'uno dall'altra, Stella preferisce non discutere della cosa. Nel frattempo, Martina cerca di convincere Bob, lanciandogli una sfida al poligono. Solo parlando con il suocero comprende di essersi sbagliata, ma Bob ha bisogno prima di vedere Ethan ballare per convincersi che è bravo. Il ragazzo poco dopo riceve anche un ingaggio per Broadway.

CROWDED, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 13 "FIGLIO DI MADRE HIPPIE'" - Mike e Martina scoprono che Stella si è ubriacata ancora una volta ed ha perso i sensi addormentandosi sul tavolo della cucina. Per sfuggire alla situazione, Mike propone alla moglie di trascorrere alcuni giorni in una baita in montagna. Intanto, Stella e Shea sentono uno strano rumore provenire dalla cantina e decidono di andare alla baita senza controllare di che cosa si tratti. Con sua grande sorpresa, Mike si ritrova di fronte alla madre, Linda, che gli rivela di essere andata lì per riflettere subito dopo aver ricevuto il suo messaggio. Era infatti confusa sul da farsi e rivela al figlio di essere in punto di morte, per poi smentire subito dopo. Intanto, Martina scopre che le figlie si trovano all'esterno e le nasconde nella stanza degli ospiti. Poco dopo, anche Bob raggiunge la baita e Linda si nasconde perché non è ancora pronta a rivederlo dopo tutti quegli anni. All'insaputa di tutti, Mike e Martina nascondono tutti i familiari in camere separate. La moglie nasconde inoltre a Mike la presenza delle figlie, nascondendole nell'armadio della camera da letto. Al contrario delle premesse passionali, Martina fa marcia indietro sull'obbiettivo della loro scampagnata. Quando ormai il segreto viene svelato, Bob spinge Linda a rivelare il vero motivo per cui è andata via di casa senza dire nulla. La donna confessa infine di essere sfuggita alla polizia e di essere una latitante, per via di un crimine minore. Dopo tante promesse, Linda decide tuttavia di scappare di nuovo.

