Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, la scelta/ Uomini e donne, conto alla rovescia per i fan della coppia (Oggi, 10 gennaio 2017)

CLAUDIO D'ANGELO E GINEVRA PISANI, LA SCELTA: UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 10GENNAIO - Gli ultimi saranno primi ma resta il fatto che la scelta di Claudio D'Angelo è finita proprio in fondo alla classifica e non solo come significato ma anche per la redazione di Uomini e donne che ieri ha pensato bene di mandare in onda il post scelta delle altre coppie. Insomma, c'è davvero aria di maretta per i fan della coppia formata da Claudio D'Angeo e Ginevra Pisani che si è ormai formata un mese fa e che ancora non ha avuto modo di "festeggiare" l'evento anche sui social. Finalmente oggi potrebbe essere il giorno giusto. Anche se sul sito ufficiale della trasmissione non è stata ancora annunciata la messa in onda della scelta, oggi i fan di Claudio D'Angelo sono sicuri che vedranno il loro amato tronista, ex tentatore di Temptation Island, sedere al centro dello studio davanti alla sua scelta. Per molti la decisione è stata forzata e il discorso preparato per Sonia Lorenzini alla fine è stato fatto a Ginevra ma a quanto pare le cose tra i due vanno a gonfie vele e noi non possiamo che augurargli il meglio. Il conto alla rovescia sta per iniziare, mettiamoci comodi e speriamo di chiudere la prima parte della tramissione proprio con la messa in onda della scelta.

