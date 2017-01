DON ANDREA CONTIN/ News, minacce di morte e prostituzione, il sacerdote taglia i ponti con Chiesa e amici (ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN, MINACCE DI MORTE E PROSTITUZIONE, IL SACERDOTE TAGLIA I PONTI CON CHIESA E AMICI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La decisione di Don Andrea Contin sembra essere inequivocabile: interrompere il rapporto con la Chiesa. Il religioso si trova ancora in attesa di sapere quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda giudiziaria che lo riguarda, accusato di favoreggiamento alla prostituzione, violenza privata e ospite in una comunità al di fuori del Veneto. Pesanti accuse nei confronti di don Andrea Contin, che lo hanno portato a recidere i rapprti con numerosi amici, anche quelli più datati conosciuti durante l'infanzia a Campo San Martino, in provincia di Padova. Nonostante i reati che gli sono stati imputati, il prete ha ricevuto comunque numerose manifestazioni d'affetto da parrocchiani e conoscenti, a cui tuttavia ha risposto con un lapidario "don Andrea Contin non esiste più". La richiesta è di essere dimenticato, di non ritrovarsi più al centro delle voci di paese. Come sottolineato dalla giornalista Cristina Genesin de Il Mattino di Padova, per ora l'imputato stesso non conosce le prove in mano alle autorità. Potrà conoscere i dettagli solo in un secondo momento, ad indagine conclusa. Secondo gli inquirenti, infatti, don Andrea Contin avrebbe spinto le sue amanti a concedersi ad altri uomini in cambio di un compenso in denaro. Le indagini riguardano quindi la cerchia ristretta delle parrocchiane del don ed i possibili clienti, che attirava grazie ad annunci online su siti come bakeka.it o scambiomoglie.it. Sette delle donne ascoltate fino ad ora hanno confermato di aver avuto rapporti sessuali con il prete, sia da solo che con altri uomini. Secondo le testimonianze non ci sarebbe stata coercizione, fatta eccezione per la donna di Padova che ha avuto con Contin una relazione stabile fra il 2011 ed il 2015. Quest'ultima lo ha segnalato alla Curia ed in seguito, non ricevendo risposta, ha provveduto ad effettuare denuncia formale. In due episodi diversi la donna sarebbe stata infatti minacciata dal prete, armato di coltello. In un occasione invece don Andrea Contin l'avrebbe minacciata di diffondere i video che la riguardavano e che egli stesso aveva girato durante i famosi festini.

© Riproduzione Riservata.