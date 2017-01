DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 10 gennaio 2017 e riassunto: Goku e Vegeta si allenano con Whis, ma in cambio...

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO 2017 - Torna oggi, martedì 10 gennaio 2017, il consueto appuntamento con il cartone animato Dragon Ball Super. A partire dalle 13.45 Italia 1 manderà in onda una nuova puntata, durante la quale vedremo Goku raggiungereà Vegeta e prendere parte insieme a lui all'allenamento iniziato con il maestro Whis, lo stesso maestro che ha allenato Lord Beerus: i due scorpriranno che in cambio dovranno occuparsi delle faccende domentiche proprio all'interno del palazzo di quest'ultimo. Goku e Vegeta riescono perà a cogliere l'aura di un essere supremo e nuovi arrivi preannunciano il ritorno di Freezer. In attesa di gustarci quello che accadrà in questo nuovo episodio, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Dragon Ball Super, ecco dove siamo arrivati - La prima puntata di lunedì 9 gennaio di Dragon Ball Super ha aperto la maratona del cartone animato giapponese più amato in Italia. Infatti il canale Mediaset, Italia 1, ha deciso di fare questo regalo ai propri sostenitori e fan, regalandogli ore di puntate in HD sul canale 506 del digitale terrestre. L'episodio numero 17 arrivava dopo la battaglia fra Goku e il dio della distruzione, il terribile Beerus. Quest'ultimo aveva minacciato di distruggere il pianeta Terra, ma alla fine aveva rinunciato al suo proposito, dichiarandosi sorpreso della razza umana e della potenza che era in grado di esprimere. La puntata s'intitolava Nasce Pan, E Goku andrà ad allenarsi? La vicenda si è aperta con Mister Satan che giocava con la sua piccola nipotina Pan, figlia di Videl e Gohan. Gohan è rientrato a casa in un delle sue tante vesti, quella di professore universitario, quando in realtà il suo ruolo principale è quello di Great Sayman, protettore della Terra e dei suoi abitanti. Lui e Mister Satan hanno cominciato a giocare con Pan, lanciandola in aria come fosse un giocattolo. Videl li guardava, divertita e nel frattempo è sopraggiunta sulla scena Chichi, nonna della piccola Pan. La nonna si è infuriata con il figlio e con il consuocero per il trattamento che stavano avendo con la nipotina e l'ha sottratta dalle mani dei due omaccioni. Gohan le ha detto di non preoccuparsi, perché nelle sue vene scorreva il sangue Sayan. Chichi ha affermato che Pan non sarebbe stata una guerriera, ma sarebbe stata allevata con i sani principi dell'educazione e del buon costume. Chichi ha ribadito che Pan non sarebbe diventata un'esperta di arti marziali e che anche Goku era d'accordo con questa decisione. Nel frattempo Bulma si è trovata coinvolta nell'inseguimento della polizia a due delinquenti e la sua macchina è stata rovinata. Questo l'ha fatta arrabbiare oltre misura e anche lei si è messa all'inseguimento dei due ladri. Dopo pochi minuti li ha raggiunti e li ha fatti finire fuori pista, permettendo al poliziotto, che altri non era che Crilin, di acciuffare i due malviventi. Crilin l'ha ringraziata ma le ha fatto una multa per eccesso di velocità e per guida spericolata. Poco dopo Gohan gli ha telefonato, affermando che Chichi aveva cacciato lui e Mister Satan dalla casa, perché non poteva fidarsi che loro influenzassero l'educazione della neonata. Goku ha affermato che nemmeno lui era in grado di far ragionare sua moglie. Bulma si è proposta di aiutarli, in cambio dell'annullamento della multa per eccesso di velocità. Crilin però si è rifiutato categoricamente. Bulm ha accettato lo stesso di tentare la missione e si è recata a casa di Videl per cercare di convincere Chichi. Le tre donne riunite hanno parlato delle rispettive esperienze di madri e Bulma ha raccontato che Vegeta non tornava sulla Terra da oltre sei mesi e che si stava allenando con Whis-san. Questa notizia ha sconvolto Goku, quando ha appreso che Vegeta si stava allenando duramente così lontano da casa. Goku ha affermato di volersi allenare anche lui, ma Bulma gli ha detto che sarebbe tornato dopo due mesi. Chichi gli ha detto che come nonno era un totale fallimento. Goku allora ha deciso di teletrasportarsi da Vegeta, ma non è riuscito a trovarlo nell'immenso Universo. Goku ha cercato di convincere in tutti i modi Bulma ad avvisarlo quando Whis-san fosse arrivato e la donna gli ha consegnato un telefono. Goku attendeva con impazienza la chiamata di Bulma, completamente assolto e distratto. Gohan però l'ha spiato e ha scoperto che anche Goku voleva riprendere i propri allenamenti. Whis-san ha accettato di allenare anche Goku, quando fosse stato il momento giusto, ovvero dopo aver assaggiato la cucina di Bulma. Gohan ha assistito alla scena preoccupato, pensando a cosa sarebbe successo se sua madre avesse scoperto che Goku voleva riprendere ad allenarsi.

