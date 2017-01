DiMartedì/ Anticipazioni e ospiti: Luigi Di Maio e Marco Travaglio in studio (puntata oggi, 10 gennaio 2017)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO 2017: LUIGI DI MAIO E MARCO TRAVAGLIO - La pausa dettata dalle vaccene di Natale è ormai conclusa: a partire da oggi, martedì 10 gennaio 2017, Giovanni Floirs riprenderà la guida del talk show di La7 DiMartedì. L’appuntamento prenderà il via come di consueto a partire dalle 21.10 e tornerò a focalizzarsi sulle più recenti novità in ambito politico ed economico, concentrato l’attenzione anche sul sociale e su tutti i più accesi dibattiti che hanno accompagnato il nostro Paese nelle ultime settimane. La pagina Facebook della trasmissione ha dato appuntamento in prime time, condividendo una fotografia di alcuni inviati al lavoro sui prossimo servizi: “Inviati a lavoro, domani torna #dimartedì. Appuntamento su La7 dalle 21.10 e in streaming…” si legge infatti nel messaggio che accompagna il post (clicca qui per vederlo direttamente dall’account ufficiale). Tra gli ospiti ci saranno Luigi Di Maio, deputato del Movimento 5 Stelle, e Marco Travaglio, giornalista, saggista e direttore de Il Fatto Quotidiano: “Questa sera sarò ospite a Di Martedì, insieme a Marco Travaglio, su La7 a partire dalle 21.10. Vi aspetto”, si legge sulla pagina Facebook di Di Maio (clicca qui per il post). Da quale grande tema partiranno stasera Giovanni Floris e i suoi ospiti?

© Riproduzione Riservata.