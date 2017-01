FEDEZ & CHIARA FERRAGNI/ Ultime notizie: i due passano una vacanza insieme, ma il rapper in smoking proprio non ci "azzecca" (oggi, 10 gennaio 2017)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, I DUE PASSANO UNA ROMANTICA VACANZA INSIEME (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - In molti hanno parlato della storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni come una trovata pubblicitaria più che un vero sentimento. Sui social network però i ragazzi si iniziano a mostrare molto vicini e a dire il vero sono anche dolci. I dubbi del pubblico quindi iniziano ad essere spazzati via e arriva la convinzione che tra loro ci sia qualcosa più che una semplice idea di mercato. In uno dei recenti post poi Chiara Ferragni si dimostra anche molto simpatica con i due che sono abbracciati sulle scale e Fedez legge il cellulare mentre Chiara Ferragni si abbandona tra le sue braccia. La famosa blogger scrive: "Our relationship: while I'm hugging him he just cares about his phone (Starà scrivendo a Rovazzi) #Chiaralimoniamo #americandays", "La nostra relazione: mentre io lo abbraccio lui si preoccupa solo del suo cellulare (starà scrivendo a Rovazzi)", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.



FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, ULTIME NOTIZIE - Fedez passa dei giorni insieme a Chiara Ferragni e capita di vederlo un po' diverso dal solito. Lascia infatti per alcuni giorni l'abito da scanzonato rapper milanese tutto tatuaggi e t-shirt per vestirsi con un smoking scuro con il quale sta realmente molto bene. Dal commento che leggiamo però il ragazzo, che tra l'altro abbandona una converse alle sue spalle, pare non sentirsi proprio a suo agio. Si paragona infatti a un pinguino dipinto, anche se a dire il vero dimostra di avere una classe insospettabile quando lo vediamo con i suoi stravaganti abiti. Nei commenti poi ringrazia anche il suo pubblico per quanto fatto per lui nel 2016 appena terminato, leggiamo infatti: "Vorrei ma non posto è il singolo più venduto dello scorso anno! Davvero grazie di cuore a tutti ragazzi. Mancano undici giorni all'uscita del disco e non vedo già l'ora", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

